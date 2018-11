La colecistite acuta riconosce diverse cause.

Nella maggior parte dei casi (95% delle circostanze), è dovuta alla presenza di calcoli biliari (o calcolosi biliare); più raramente, è la conseguenza di un tumore della cistifellea o delle vie biliari, un trauma lesivo a carico dei dotti biliari o della stessa cistifellea, un grave stato di malnutrizione, una grave infezione (es: AIDS) o una malattia vascolare, tale per cui la cistifellea non riceve il giusto apporto di sangue.

Per definire in generale la prima situazione (in cui la causa è la calcolosi biliare), i medici usano l'espressione colecistite acuta calcolosa, mentre, per descrivere in generale la seconda situazione (in cui la causa è una condizione diversa dai calcoli biliari), utilizzano l'espressione colecistite acuta acalcolosa (o non-calcolosa).

Come i Calcoli Biliari causano Colecistite Acuta Calcolosa

I calcoli biliari (o calcoli della cistifellea o calcolosi biliare) sono piccoli aggregati solidi, che si formano all'interno della cistifellea, dopo un anomalo processo di precipitazione di alcune sostanze costituenti la bile.

I calcoli biliari divengono causa di colecistite acuta, nel momento ostruiscono il dotto cistico (cioè il canale per la fuoriuscita della bile dalla colecisti) e comportano il ristagno della bile all'interno della cistifellea.