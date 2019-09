La coclea ha l'importante compito di trasformare l'informazione acustica in un impulso nervoso, così che il cervello sia in grado di interpretarla.

Senza il "lavoro" della coclea, l'essere umano non sarebbe in grado di avvertire alcun suono, in quanto non disporrebbe più di un sistema di traduzione dell'informazione acustica in segnale nervoso.