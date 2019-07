Il CMV congenito è molto temuto, in quanto, essendo in grado di compromettere lo sviluppo del feto , può causare deficit e malformazioni visibili alla nascita; è da segnalare, peraltro, che le forme più gravi di CMV congenito, possono perfino essere fatali. Per la diagnosi di CMV congenito, è fondamentale l'esecuzione, entro la prima settimana successiva alla nascita del paziente, di una coltura virale o una PCR su un campione di urina , saliva o tessuto corporeo. Per i nati con CMV congenito, è prevista una terapia farmacologica a base di un antivirale come il Ganciclovir o il Valganciclovir. La prognosi in caso di CMV congenito varia da paziente a paziente, a seconda del periodo della gravidanza in cui la madre ha trasmesso al feto l'infezione da Citomegalovirus e in base alla gravità della stessa infezione. Il CMV congenito è prevenibile, a patto che la madre eviti tutte quelle circostanze che la espongono al Citomegalovirus.

" CMV congenito " è l'espressione che definisce l'esito trasmissione dalla madre al feto di un'infezione da Citomegalovirus occorsa nel periodo della gravidanza o poco prima. Il CMV congenito è una condizione molto temute dalle gestanti, in quanto rappresenta, assieme alla toxoplasmosi congenita , alla rosolia congenita e all' infezione congenita da herpes simplex virus , una delle principali cause di malformazioni e altri problemi, decesso compresso, a carico del feto. Il CMV congenito è anche noto come " infezione congenita da Citomegalovirus " e " Citomegalovirus congenito ".

Cause

Qual è la causa del CMV Congenito?

Il CMV congenito è la condizione fetale che può insorgere quando, nel corso della gravidanza, la madre contrae l'infezione da Citomegalovirus e la trasmette al futuro nascituro.

Il CMV congenito è quindi una possibile conseguenza della cosiddetta infezione da Citomegalovirus in gravidanza. È doveroso segnalare che, in rarissime circostanze, il feto può sviluppare il CMV congenito anche quando la madre ha contratto l'infezione da Citomegalovirus nell'arco dei 6 mesi precedenti al concepimento.

Citomegalovirus: ripasso delle Caratteristiche principali

(fonte: Shutterstock)

Il Citomegalovirus è un genere di virus molto comune, che appartiene alla grande famiglia virale degli herpes virus, esattamente come i più famosi herpes simplex virus, il virus della varicella o il virus di Epstein-Barr.

Responsabile nelle persone in buona salute di infezioni solitamente asintomatiche, a risoluzione spontanea e prive di conseguenze a lungo termine, il Citomegalovirus potrebbe, per i motivi appena citati, risultare poco interessante dal punto di vista medico-clinico, se non fosse che è capace di: "Nascondersi" nelle cellule del midollo osseo dell'essere umano (esempio di latenza virale), salvo poi riattivarsi in uno stato di stress in cui può ritrovarsi la persona infetta e Provocare gravi conseguenze, nel momento in cui infetta persone con un sistema immunitario poco efficiente (come per esempio i malati di AIDS o i trapiantati d'organo) o le donne in stato di gravidanza (N.B: se nel primo caso le gravi conseguenze riguardano direttamente la persona infetta, nel secondo caso sono a discapito del futuro nascituro).

Infezione da Citomegalovirus in Gravidanza

Si parla di infezione da Citomegalovirus in gravidanza quando una donna incinta contrae il Citomegalovirus e sviluppa il conseguente stato infettivo. Pericolosa per il feto, l'infezione da Citomegalovirus in gravidanza può essere primaria o secondaria: è primaria, quando la madre infetta non l'ha mai contratta fino a quel momento; è secondaria, invece, quando la madre infetta l'ha già contratta in passato almeno una volta. L'infezione da Citomegalovirus in gravidanza è particolarmente pericolosa per il feto quando è primaria e si verifica durante i primi tre mesi di gestazione; dalle evidenze scientifiche, infatti, risulta che le infezioni primarie al secondo e terzo trimestre, e ancora di più le infezioni secondarie incontrano maggiori resistenze nella loro azione nociva nei confronti il feto. È doveroso precisare che, in termini di frequenza, la trasmissione al feto di un'infezione da Citomegalovirus in gravidanza è poco comune; secondo le statistiche, infatti, il fenomeno riguarderebbe il 30-40% delle gestazioni, in caso di infezione primaria, e soltanto lo 0,5-2% delle gestazioni, in caso di infezione secondaria.

Lo sapevi che… Nell'infezione da Citomegalovirus in gravidanza di tipo secondaria, a fornire una certa protezione al feto sono gli anticorpi della madre sviluppati da quest'ultima ai tempi del primo incontro con il Citomegalovirus.

Trasmissione

La trasmissione dalla madre al feto dell'infezione da Citomegalovirus avviene per via transplacentare.

La trasmissione per via transplacentare del Citomegalovirus è un esempio di trasmissione verticale di un agente infettivo.

Epidemiologia