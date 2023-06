Clozapina: a cosa serve, effetti collaterali, controindicazioni

Che cos'è la Clozapina e caratteristiche generali La clozapina è un principio attivo ad azione antipsicotica e, più precisamente, si tratta di un antipsicotico di nuova generazione. È disponibile in diversi medicinali adatti alla somministrazione orale; tuttavia, a causa degli effetti collaterali gravi che può causare, non rappresenta un farmaco di prima scelta. Esempi di medicinali contenenti Clozapina Clozapina Accord®

Clozapina Aurobindo®

Clozapina Chiesi®

Clozapina Doc®

Clozapina Hexal®

Clozapina Teva®

Leponex® Shutterstock Clozapina - Struttura chimica

A cosa serve la Clozapina? Clozapina indicazioni terapeutiche: quali sono? L'impiego della clozapina è indicato per il trattamento della schizofrenia in pazienti che non hanno tratto beneficio dall'uso di altri medicinali . L'uso della clozapina, infatti, può essere fatto solo dopo aver provato ad impiegare almeno altri due farmaci antipsicotici (di cui un recente antipsicotico atipico)e solo se questi farmaci non hanno dato i risultati sperati o hanno causato gravi effetti collaterali che non possono essere trattati. Inoltre, agli opportuni dosaggi, la clozapina può essere utilizzata anche per il trattamento di gravi disturbi del comportamento, del pensiero e delle emozioni in pazienti affetti da morbo di Parkinson nei quali il trattamento con altri farmaci non è stato efficace.

Sovradosaggio da Clozapina In caso di sovradosaggio da clozapina possono manifestarsi i seguenti sintomi: Sonnolenza, stanchezza, mancanza di energia;

Confusione;

Allucinazioni;

Agitazione;

Discorsi incoerenti;

Rigidità degli arti;

Tremore alle mani;

Aumentata salivazione;

Dilatazione della pupilla, vista annebbiata;

Abbassamento della pressione sanguigna;

Irregolarità o accelerazione del battito cardiaco;

Difficoltà respiratorie;

Convulsioni;

Collasso;

Perdita di coscienza, coma. Qualora si sospetti, o sia abbia la certezza, di aver assunto dosi eccessive di clozapina, è necessario contattare subito il medico o recarsi nel più vicino ospedale, avendo cura di portare con sé la confezione del medicinale assunto.

Clozapina meccanismo d'azione Come agisce la Clozapina e come espleta la sua azione terapeutica? La clozapina esercita una debole azione bloccante nei confronti dei recettori per la dopamina D1, D2, D3 e D5, ma mostra un'elevata affinità per il recettore D4. Oltre a ciò, la clozapina è dotata di potenti effetti alfa-adrenergici, anticolinergici e antistaminici cui si aggiungo la capacità di esercitare effetti inibitori della reazione eccitatoria e proprietà antiserotoninergiche.

Dose e modo d'uso Come si somministra la Clozapina? La clozapina è disponibile per la somministrazione orale sotto forma di compresse. Le compresse devono essere assunte intere con un bicchiere d'acqua. La posologia di clozapina deve essere stabilita dal medico per ciascun paziente, in funzione della patologia da trattare e della risposta alla terapia da parte del paziente stesso. Nei pazienti anziani potrebbe essere necessaria una riduzione della dose di farmaco abitualmente somministrata. Per minimizzare il rischio di sonnolenza, abbassamento della pressione sanguigna e crisi epilettiche, solitamente il medico inizia il trattamento con una dose bassa che aumenterà gradualmente. Pertanto, si raccomanda di attenersi a tutte le indicazioni fornite dal medico, sia per quel che riguarda dosaggio e frequenza di somministrazione che per quel che riguarda corretto modo d'uso e durata del trattamento. Quest'ultimo non deve essere interrotto senza il consulto con il medico in quanto potrebbero manifestarsi reazioni di astinenza.

Uso in gravidanza e allattamento La Clozapina può essere usata durante la gestazione e nelle madri che allattano al seno? Le donne in gravidanza devono informare il medico della loro condizione prima di iniziare una terapia a base di clozapina. Il medico discuterà quindi con la donna dei rischi e dei benefici che possono derivare dall'assunzione di questo principio attivo durante la gestazione. Si segnala che i neonati le cui madri hanno assunto clozapina durante gli ultimi tre mesi di gravidanza possono manifestare sintomi come: tremori, rigidità e/o debolezza muscolare, sonnolenza, agitazione, problemi respiratori e difficoltà di alimentazione. Poiché la clozapina può essere escreta nel latte materno e avere effetti sul bambino, le madri che allattano al seno non devono assumere il farmaco.