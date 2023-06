Clorpromazina: a cosa serve ed effetti collaterali

Che cos'è la Clorpromazina? La clorpromazina è un principio attivo ad azione antipsicotica e, più precisamente, un principio attivo appartenente alla classe delle fenotiazine. Fu scoperta dal chimico Paul Charpentier nel 1950, nel tentativo di sintetizzare analoghi della prometazina, una fenotiazina dotata sia di attività neurolettica che antistaminica. In seguito, il chirurgo francese Laborit e i suoi collaboratori scoprirono la capacità di questo farmaco di potenziare gli effetti dell'anestesia. Essi notarono che la clorpromazina di per sé non produceva perdita di coscienza, ma favoriva la tendenza al sonno e un marcato disinteresse per l'ambiente circostante. Nel 1952 gli psichiatri Delay e Deniker ipotizzarono che la clorpromazina, non solo fosse un agente capace di risolvere in modo sintomatico agitazione e ansia, ma che potesse avere anche un effetto terapeutico nel trattamento delle psicosi. Anche nota con il nome di torazina, la clorpromazina è disponibile in due medicinali aventi nome commerciale Largactil® e Prozin®. Per la loro dispensazione, è necessaria la presentazione di apposita ricetta medica. Shutterstock Clorpromazina - Struttura chimica

A cosa serve la Clorpromazina? Indicazioni terapeutiche: quando si usa la Clorpromazina? L'uso della clorpromazina è indicato per il trattamento di: Schizofrenia ;

; Stati paranoidi ;

; Mania ;

; Psicosi tossiche (indotte da droghe d'abuso come amfetamine, LSD, cocaina, ecc);

(indotte da droghe d'abuso come amfetamine, LSD, cocaina, ecc); Sindromi mentali organiche accompagnate da delirio;

accompagnate da delirio; Disturbi d'ansia gravi e resistenti alla terapia con ansiolitici tipici;

e resistenti alla terapia con ansiolitici tipici; Depressione accompagnata da agitazione e delirio (in associazione ad antidepressivi);

accompagnata da (in associazione ad antidepressivi); Vomito e singhiozzo intrattabili ;

; Dolori intensi (in genere, in associazione ad analgesicioppioidi). Inoltre, la clorpromazina trova impiego anche nell'ambito della medicazione pre-anestetica.

Sovradosaggio da Clorpromazina I sintomi che possono manifestarsi in caso di sovradosaggio da clorpromazina consistono in un'esacerbazione degli effetti indesiderati. Nel caso in cui si sospetti o si abbia la certezza di aver assunto dosi eccessive di clorpromazina, contattare immediatamente un medico o rivolgersi al più vicino ospedale, avendo cura di portare con sé la confezione del medicinale assunto.

Clorpromazina meccanismo d'azione Come agisce la Clorpromazina e come espleta la sua azione terapeutica? La clorpromazina è un neurolettico di tipo fenotiazinico che agisce soprattutto a livello dell'ipotalamo, dei gangli della base e del sistema limbico. A livello del sistema nervoso centrale, la clorpromazina esercita un effetto bloccante dei recettori della dopamina (recettori dopaminergici). Inoltre, il principio attivo è altresì in grado di bloccare i recettori alfa-adrenergici e possiede proprietà anticolinergiche adrenergiche. Benché si ritenga che l'azione terapeutica della clorpromazina sia connessa a quanto appena riportato, l'esatto meccanismo d'azione con cui le fenotiazine esercitano l'effetto antipsicotico non è del tutto noto.

Dose e modo d'uso Come si somministra la Clorpromazina? La clorpromazina è disponibile per la somministrazione orale sotto forma di compresse e per la somministrazione intramuscolare o endovenosa in forma di soluzione iniettabile. La posologia deve essere stabilita dal medico su base strettamente individuale per ciascun paziente sia in funzione della sua età, del tipo e della gravità della patologia da trattare, sia in funzione della risposta terapeutica e della tollerabilità del farmaco. Pertanto, si raccomanda di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni fornite dal medico, sia per quel che riguarda dose e frequenza delle somministrazioni, che per quel che riguarda corretto modo d'uso e durata del trattamento. Per qualsiasi dubbio, rivolgersi nuovamente al medico.

Uso in gravidanza e allattamento La Clorpromazina può essere usata durante la gestazione e nelle madri che allattano al seno? Nel caso in cui fosse necessario iniziare una terapia a base di clorpromazina, le donne in gravidanza e devono necessariamente informare il medico della propria condizione. Questa figura sanitaria fornirà indicazioni in merito all'eventualità di iniziare o meno il trattamento con il principio attivo, poiché non si possono escludere possibili rischi per il bambino. A questo proposito, si segnala che alcuni medicinali a base di clorpromazina sono espressamente controindicati durante il primo trimestre di gravidanza. Poiché la clorpromazina viene escreta nel latte materno, il suo uso deve essere evitato nelle madri che allattano al seno.