Clonazepam: a cosa serve e come agisce? Effetti collaterali

Che cos'è il Clonazepam? Il clonazepam è una benzodiazepina dotata di proprietà ansiolitiche, miorilassanti, sedative e di spiccate proprietà antiepilettiche. È disponibile all'interno di medicinali per uso orale per la dispensazione dei quali è necessario presentare apposita ricetta medica. Esempi di medicinali contenenti Clonazepam Clonazepam Eg®

Rivotril®

A cosa serve il Clonazepam? Indicazioni terapeutiche del Clonazepam: quando si usa? L'utilizzo del clonazepam è indicato per il trattamento di alcune forme di epilessia nei neonati e nei bambini, quali: Piccolo male, tipico o atipico;

Crisi tonico-cloniche generalizzate, primarie o secondarie;

Stato di male in tutte le sue espressioni cliniche. Inoltre, il clonazepam è anche utilizzato per il trattamento dell'epilessia e delle crisi focali negli adulti.

Sovradosaggio da Clonazepam I sintomi che possono insorgere in seguito all'assunzione di una dose eccessiva di farmaco sono: Sonnolenza;

Atassia;

Disartria;

Nistagmo;

Areflessia;

Apnea;

Ipotensione;

Depressione cardiorespiratoria;

Aumento della frequenza delle convulsioni;

Aumento degli effetti dei medicinali e delle sostanze che riducono l'attività del sistema nervoso centrale, incluso l'alcol;

Coma: se sopravviene il coma, solitamente dura poche ore, ma può protrarsi più a lungo ed essere ciclico, specialmente nei pazienti anziani. In caso di sovradosaggio dovranno essere intrapresi tutti i trattamenti di supporto necessari. Nei casi più gravi, il medico può valutare la somministrazione di un antagonista delle benzodiazepine: il flumazenil. In ogni caso, qualora si sospetti di aver assunto una dose eccessiva di farmaco, è necessario contattare immediatamente un medico o rivolgersi al più vicino centro ospedaliero, avendo cura di portare con sé la confezione del medicinale assunto.

Come agisce il Clonazepam? Meccanismo d'azione del Clonazepam L'azione anticonvulsivante del clonazepam è dovuta alla sua capacità di stimolare il sistema GABAergico, cioè il sistema dell'acido γ-amminobuttirico (GABA). Il GABA è il principale neurotrasmettitore inibitorio del cervello e svolge le proprie funzioni biologiche legandosi ai suoi specifici recettori: il GABA-A, il GABA-B e il GABA-C. Sul recettore GABA-A è presente un sito di legame specifico per le benzodiazepine. Il clonazepam si lega a questo sito specifico e attiva il recettore, promuovendo così la cascata di segnali inibitori indotta dal GABA.

Dose e modo d'uso Come assumere il Clonazepam? Il clonazepam è disponibile per la somministrazione orale sotto forma di compresse e gocce orali. La posologia di clonazepam deve essere stabilita su base strettamente individuale, in funzione dell'età del paziente, delle sue condizioni di salute e della sua risposta alla terapia. Generalmente, il medico procede con la somministrazione di una dose iniziale di farmaco bassa che verrà gradualmente aumentata fino al raggiungimento della dose di mantenimento ideale. In pazienti anziani, in pazienti affetti da insufficienza polmonare cronica, in pazienti che soffrono di apnea notturna o con alterata funzionalità epatica e/o renale, potrebbe essere necessaria una riduzione della dose di clonazepam abitualmente somministrata. Alla luce di quanto appena detto, si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni mediche, sia per quanto riguarda dose e frequenza delle somministrazioni, sia per quanto riguarda corretto modo d'uso e durata del trattamento.

Uso in gravidanza e allattamento Il Clonazepam può essere usato durante la gestazione e nelle madri che allattano al seno? Il clonazepam non deve essere somministrato a donne nel primo trimestre di gravidanza. Dopo i primi tre mesi di gestazione, il farmaco può essere utilizzato solo nei casi in cui sia effettivamente necessario e solo sotto lo stretto controllo del medico. Se il clonazepam viene somministrato ad alte dosi nelle ultime fasi della gravidanza o durante il travaglio, il bambino potrebbe manifestare irregolarità nel battito cardiaco, ipotermia, ipotonia, moderata depressione respiratoria e scarso nutrimento. Inoltre, potrebbero insorgere sintomi da astinenza. Se, durante il trattamento con clonazepam si scopre di essere incinta, informare immediatamente il medico , ma non interrompere il trattamento in modo brusco , poiché ciò aumenta il rischio di attacchi epilettici con conseguenze gravi sia per la madre che per il bambino. Poiché il clonazepam è escreto nel latte materno, le madri che assumono il farmaco non devono allattare al seno.