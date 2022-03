Clindamicina: A Cosa Serve, Quando si Usa, Effetti Collaterali

Quando si Usa? A cosa serve la Clindamicina e quali sono le sue Indicazioni Terapeutiche? Le indicazioni terapeutiche della clindamicina possono variare in funzione del medicinale preso in considerazione, quindi anche in funzione della via di somministrazione. La clindamicina per uso orale è indicata nei pazienti adulti per il trattamento di: Gravi infezioni causate da batteri sensibili alla clindamicina, come streptococchi, stafilococchi e pneumococchi;

Infezioni ginecologiche sostenute da Chlamydia trachomatis dopo la conclusione del trattamento con antibiotici somministrati con iniezione endovenosa;

Infezioni causate da Toxoplasma gondii e Pneumocystis jirovecii nei pazienti con difese immunitarie compromesse. La clindamicina per uso parenterale (soluzione iniettabile) è utilizzata nel trattamento di: Infezioni gravi causate da batteri anaerobi sensibili alla clindamicina;

Infezioni gravi causate da stafilococchi, pneumococchi e streptococchi;

Infezioni ginecologiche e pelviche sostenute da Chlamydia trachomatis in associazione ad un antibiotico aminoglicosidico quando il trattamento con tetracicline è controindicato;

Infezioni da stafilococchi resistenti ad altri antibiotici (in questi casi è necessario eseguire test per valutare l'efficacia della clindamicina);

Infezioni causate da Toxoplasma gondii e Pneumocystis jirovecii nei pazienti con difese immunitarie compromesse. La clindamicina per uso cutaneo (soluzione, emulsione e gel cutanei) trova impiego nel trattamento locale di: Acne di lieve e modesta gravità. La clindamicina per uso vaginale (crema vaginale ed ovuli vaginali) viene impiegata per il trattamento di: Infezioni vaginali batteriche (vaginosi batterica) sostenute da batteri come Gardnerella vaginalis, Mobiluncus spp., Bacteroides spp., Mycoplasma hominis o Peptostreptococcus spp.

Interazioni Interazioni Farmacologiche fra la Clindamicina e Altri Farmaci Prima di iniziare un trattamento a base di clindamicina (indipendentemente dalla via di somministrazione), è necessario informare il medico se si stanno già assumendo o si sono recentemente assunti farmaci quali: Bloccanti neuromuscolari o miorilassanti;

Farmaci anticoagulanti come warfarin, acenocumarolo, fluindione;

Antibiotici come lincomicina, gentamicina, metronidazolo, rifampicina;

Contraccettivi orali (soprattutto quando la clindamicina è assunta per via orale);

Qualsiasi altro farmaco somministrato attraverso la stessa via con la quale si assume la clindamicina. In qualsiasi caso, prima di iniziare il trattamento con medicinali contenenti clindamicina di qualsiasi tipo (quindi somministrati attraverso qualsiasi via) è necessario informare il medico o il farmacista se si stanno assumendo, sono stati recentemente assunti o si potrebbero assumere farmaci o prodotti di qualsiasi tipo, inclusi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici, i prodotti omeopatici, ecc.

Come Funziona Con quale Meccanismo d'Azione agisce la Clindamicina? La clindamicina esercita la sua attività antimicrobica interferendo con la sintesi proteica dei batteri sui quali espleta un'azione prevalentemente batteriostatica. La sintesi delle proteine all'interno delle cellule batteriche avviene grazie ad organuli chiamati ribosomi. Questi organuli sono costituiti da RNA ribosomiale e da proteine associati fra loro a formare due subunità: la subunità 30S e la subunità 50S. Il ribosoma lega e traduce l'RNA messaggero (mRNA) proveniente dal nucleo cellulare e sintetizza le proteine per cui esso codifica. La clindamicina si lega alla subunità ribosomiale 50S, interrompendo così la sintesi proteica. In questo modo, la clindamicina inibisce la crescita delle cellule batteriche.

Dosaggio e Modo d'uso Come si Somministra la Clindamicina e in Quali Dosi? La clindamicina è disponibile sotto forma di: Capsulerigide per la somministrazione orale;

Soluzione iniettabile per la somministrazione intramuscolareo per iniezione in vena;

Crema e ovuli per la somministrazione vaginale;

Soluzione, emulsione e gel cutanei per la somministrazione cutanea. La dose di clindamicina da somministrare e la durata del trattamento devono essere stabilite dal medico, in funzione del tipo e della gravità dell'infezione da trattare, oltre che in funzione dell'età e del peso corporeo del paziente. Di norma, la clindamicina per via parenterale viene somministrata in ambito ospedaliero da personale sanitario. La clindamicina per uso cutaneo, vaginale ed orale, invece, può essere utilizzata anche dal paziente presso il proprio domicilio. Per il corretto modo d'uso dei medicinali a base di clindamicina si raccomanda di seguire le indicazioni fornite dal medico e le istruzioni riportate sul foglietto illustrativo del prodotto da esso prescritto.

Uso in Gravidanza e Allattamento La Clindamicina può essere utilizzata durante la Gestazione e nelle Madri che Allattano al Seno? L'utilizzo della clindamicina per uso orale e per uso cutaneo nelle donne in gravidanza può essere fatto solo se il medico lo prescrive in quanto lo ritiene assolutamente necessario. Anche la clindamicina per uso vaginale potrebbe essere utilizzata in gravidanza, ma solo nel secondo o terzo trimestre e solo se prescritto dal medico poiché lo ritiene assolutamente necessario. La clindamicina per uso vaginale NON deve essere usta nei primi tre mesi di gestazione . La clindamicina per uso parenterale , invece, è controindicata durante la gravidanza. Poiché la clindamicina viene escreta nel latte materno anche quando somministrata per via topica, il suo impiego non è raccomandato nelle donne che allattano al seno.