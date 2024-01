Questo principio attivo è disponibile all'interno di medicinali adatti alla somministrazione per via orale e per via parenterale . In Italia, è possibile reperirlo nei medicinali aventi nome commerciale Motilex ®.

Durante l'assunzione della clebopride, deve essere evitato il consumo di bevande alcoliche , poiché il principio attivo in questione può incrementare effetti come sonnolenza e diminuzione dell'attenzione dovuti all' alcol .

In qualsiasi caso, si raccomanda di informare questa figura sanitaria della comparsa di qualsiasi effetto collaterale o sintomo durante il trattamento con la clebopride, anche se non riportato nel soprastante elenco.

Per conoscere nel dettaglio tutti gli effetti indesiderati di un dato medicinale a base di clebopride, si rimanda all' attenta lettura del suo foglietto illustrativo e al consulto con il medico .

Così come qualsiasi altro farmaco, anche la clebopride può causare diversi effetti indesiderati, anche se non tutti i pazienti li manifestano o li manifestano nello stesso modo. Infatti, ogni persona reagisce in maniera soggettiva alla somministrazione del principio attivo, manifestando effetti indesiderati diversi per tipologia e intensità, oppure non manifestandone affatto.

In caso di sovradosaggio da clebopride - accertato o presunto - è quindi necessario contattare subito il medico o recarsi nel più vicino ospedale, avendo cura di portare con sé la confezione del medicinale assunto. In funzione della sintomatologia manifestata, i sanitari sottoporranno il paziente ai trattamenti più idonei.

La clebopride espleta la sua azione terapeutica andando ad esercitare un blocco selettivo di alcuni recettori per la dopamina localizzati a livello del tratto gastrointestinale, del sistema mesolimbico e della chemoreceptor trigger zone (CTZ). In aggiunta, esercita un'azione serotoninergica a livello gastroenterico. Grazie a questi meccanismi, la clebopride è capace di:

Dose e modo d'uso

Come si assume Clebopride?

La clebopride è disponibile per la somministrazione orale in forma di compresse e sciroppo e per la somministrazione parenterale (via intramuscolare e via endovenosa) in forma di soluzione iniettabile.

Via di somministrazione, quantità di farmaco da assumere, frequenza delle somministrazioni e durata del trattamento verranno stabilite dal medico su base individuale per ciascun paziente, in quanto possono variare in funzione dell'età dello stesso. Si raccomanda, pertanto, di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal medico e alle istruzioni riportate sul foglietto illustrativo del medicinale che si deve assumere.