Che cos'è la Citarabina? La citarabina è un agente chemioterapico ad azione citotossica appartenente alla classe degli antimetaboliti. Da somministrarsi per via parenterale, la citarabina è anche nota come citosina arabinoside o Ara-C. Dal punto di vista chimico, la citarabina è costituita da una molecola di citosina (una delle basi azotate che compongono il DNA) legata ad una molecola di arabinosio (uno zucchero). Il principio attivo è disponibile all'interno di diversi medicinali il cui uso è riservato all'ambito ospedaliero. Esempi di medicinali contenenti Citarabina Aracytin®

Citarabina Hikma®

Citarabina Accord® Shutterstock Citarabina - Struttura chimica

A cosa serve? Indicazioni terapeutiche della Citarabina: quando si usa? L'utilizzo della citarabina è indicato per il trattamento: Della leucemia mieloide acuta in adulti e bambini, in particolare, per indurne la remissione;

in adulti e bambini, in particolare, per indurne la remissione; Di altre forme di leucemia.

Interazioni Interazioni farmacologiche fra la Citarabina e altri farmaci Prima di cominciare il trattamento con citarabina è necessario informare il medico qualora si stia assumendo - o sia stato recentemente assunto - qualcuno dei seguenti farmaci: Fluorocitosina (un farmaco antifungino);

(un farmaco antifungino); Digossina (impiegata per il trattamento di alcune patologie cardiache);

(impiegata per il trattamento di alcune patologie cardiache); Gentamicina (un antibiotico);

(un antibiotico); Metotrexato , ciclofosfamide , vincristina o altri farmaci antitumorali ;

, , o ; Farmaci ad azione immunosoppressiva. In qualsiasi caso, prima di iniziare la terapia con citarabina, è necessario informare il medico se si stanno assumendo, sono stati recentemente assunti, o si potrebbero assumere, farmaci o prodotti di qualsiasi tipo - anche se non riportati sopra - inclusi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici, gli integratori alimentari, i prodotti omeopatici, ecc.

Sovradosaggio da Citarabina In caso di sovradosaggio da citarabina, i sintomi che possono manifestarsi consistono in un'esacerbazione degli effetti collaterali provocati dallo stesso farmaco. Il trattamento farmacologico in caso di sovradosaggio da citarabina è di supporto. Ad ogni modo, dal momento che la citarabina viene somministrata da personale sanitario specializzato e sotto diretto controllo dello specialista, il sovradosaggio è un'evenienza rara, benché comunque possibile.

Citarabina meccanismo d'azione Come agisce la Citarabina e come espleta la sua azione terapeutica? La citarabina esercita la sua azione citotossica interferendo con la sintesi del DNA. La citarabina ha una struttura chimica molto simile a quella della deossicitidina (uno dei nucleosidi che normalmente fa parte del DNA). Grazie a questa sua caratteristica, la citarabina si sostituisce alla deossicitidina e viene inserita all'interno del nuovo filamento di DNA in via di formazione. In questo modo, però, si introduce un "errore" nella fase di sintesi del DNA che porta al blocco della stessa e, conseguentemente, all'arresto della replicazione delle cellule tumorali. Inoltre, la citarabina viene incorporata anche all'interno dell'RNA, comportando anche in questo caso notevoli danni.

Dose e modo d'uso Come si somministra la Citarabina? La citarabina è somministrata tramite iniezione o infusione endovenosa, oppure tramite iniezione sottocutanea, solo in ospedale, cliniche o strutture idonee e solo da personale sanitario specializzato nella somministrazione di agenti antitumorali di questo tipo. La dose di farmaco da somministrare e la durata del trattamento devono essere stabilite dal medico su base individuale, in funzione della superficie corporea e delle condizioni del paziente e in funzione del tipo di terapia che si deve intraprendere.

Uso in gravidanza e allattamento La Citarabina può essere usata durante la gestazione e nelle madri che allattano al seno? L'uso della citarabina nelle donne in gravidanza dovrebbe essere iniziato solo dopo che il medico ha valutato attentamente il rapporto fra i rischi per il nascituro e i benefici attesi per la madre. In particolare, a causa dei difetti alla nascita che potrebbero insorgere, il principio attivo non andrebbe somministrato alle donne durante il primo trimestre di gestazione . Alcuni medicinali a base di citarabina sono espressamente controindicati durante la gestazione . I pazienti di entrambi i sessi e i partner dei pazienti, devono utilizzare adeguati metodi contraccettivi per impedire l'insorgenza di eventuali gravidanze, sia durante il trattamento con citarabina che per un periodo di almeno sei mesi dal termine dello stesso. La citarabina viene escreta nel latte materno e può causare gravi danni al neonato, pertanto, il suo utilizzo da parte di madri che allattano al seno non deve essere fatto. L'allattamento dovrà quindi essere sospeso nel caso in cui sia necessario iniziare una terapia con il principio attivo.