Citalopram: a cosa serve, effetti collaterali, controindicazioni

Che cos'è il Citalopram e caratteristiche generali Il citalopram è un farmaco antidepressivo appartenente alla classe degli inibitori selettivi del reuptake di serotonina (SSRI). Più precisamente, il citalopram è un racemo, cioè è costituito da una miscela degli enantiomeri S-citalopram e R-citalopram. Redazione (R,S,) - Citalopram Fu scoperto dal chimico farmaceutico Lundbeck nel tentativo di inventare un nuovo farmaco antidepressivo in grado di inibire il reuptake di noradrenalina. Lundbeck riuscì a sintetizzare due nuove molecole (il talopram e il tasulopram), tuttavia, non proseguì con le sperimentazioni a causa dei numerosi tentativi di suicidio che vennero registrati durante gli studi clinici. Lundbeck, però, non si diede per vinto e - apportando delle modifiche alla struttura chimica del talopram - riuscì a sintetizzare il citalopram. Il citalopram è entrato in commercio negli Stati Uniti nel 1996 ed è considerato l'SSRI più selettivo che ci sia e, perciò, dotato di minori effetti collaterali rispetto ad altri antidepressivi. Il citalopram è attualmente presente all'interno di svariati medicinali per uso orale e per uso parenterale. Questi ultimi sono riservati al solito ambito ospedaliero. I medicinali a base di citalopram per uso orale, invece, possono essere venduti dietro presentazione di ricetta medica ripetibile; essendo classificati come farmaci di fascia A, il loro costo può essere rimborsato dal servizio Sanitario Nazionale (SSN). Esempi di medicinali contenenti Citalopram Citalopram Almus Pharma®

Citalopram Aurobindo®

Citalopram Doc®

Citalopram Eg®

Citalopram Mylan®

Elopram®

Frimaind®

Kaidor®

Percitale®

Return®

Ricap®

Seropram®

Sintopram® Nota : in questo articolo prenderemo in considerazione le principali caratteristiche del citalopram per uso orale .

Sovradosaggio da Citalopram Non esiste un antidoto in caso di sovradosaggio da citalopram, pertanto, la terapia è solo sintomatica e di supporto. Fra i sintomi che si possono manifestare, ricordiamo: stanchezza, debolezza, sedazione, nausea, tremore, tachicardia, sonnolenza, agitazione, ipotensione o ipertensione, tremori, bradicardia, prolungamento dell'intervallo QT, arresto cardiaco, aritmia sopraventricolare, sudorazione, cianosi, iperventilazione. Possono altresì manifestarsi sindrome serotoninergica, convulsioni e rabdomiolisi (rara). Qualora si sospetti di aver assunto una dose eccessiva di farmaco, pertanto, è necessario contattare immediatamente un medico e/o rivolgersi al più vicino centro ospedaliero.

Come agisce Citalopram? Citalopram meccanismo d'azione: come funziona? Il citalopram è un potente e altamente selettivo inibitore del reuptake di serotonina. La serotonina (5-HT) è un neurotrasmettitore che viene prodotto all'interno della terminazione nervosa presinaptica e viene rilasciato in seguito a determinati stimoli. Una volta nel vallo sinaptico (lo spazio fra la terminazione presinaptica e quella postsinaptica), la 5-HT interagisce con i suoi recettori posti sulla terminazione nervosa postsinaptica per svolgere la propria funzione biologica. Dopodiché, la serotonina si lega al recettore deputato alla sua ricaptazione (SERT) e viene riportata all'interno della terminazione presinaptica. Il citalopram è in grado di legarsi al SERT al posto della serotonina che quindi rimane nel vallo sinaptico per un periodo di tempo prolungato. La permanenza prolungata nello spazio sinaptico fa sì che la serotonina continui a interagire con i suoi recettori postsinaptici. In questo modo si assiste ad un aumento del segnale serotoninergico con conseguente miglioramento delle patologie psichiatriche trattate.

Modo d'uso e posologia Come somministrare Citalopram? Il citalopram è disponibile per la somministrazione orale e si trova sotto forma di compresse e gocce orali. La posologia deve essere stabilita dal medico su base individuale a seconda della patologia da trattare e a seconda delle condizioni e del quadro clinico del paziente. Generalmente, i pazienti anziani e i pazienti con funzionalità epatica e/o renale ridotta necessitano di una diminuzione della dose somministrata. Si sconsiglia l'interruzione brusca del trattamento a causa degli effetti collaterali che possono manifestarsi. Seguire sempre le indicazioni del medico per quel che riguarda dose d'assunzione, corretto modo d'uso del farmaco, frequenza di somministrazione e durata del trattamento. Per qualsiasi dubbio sulla terapia, rivolgersi alla figura sanitaria che l'ha prescritta.

Uso in gravidanza e allattamento Il Citalopram può essere usato durante la gestazione e nelle madri che allattano al seno? Il citalopram non deve essere utilizzato nelle donne in gravidanza a meno che il medico non lo ritenga assolutamente necessario e solo dopo un'attenta valutazione del rapporto fra i benefici attesi per la madre e i rischi per il bambino. In seguito all'uso di citalopram durante le ultime fasi della gravidanza (in particolare, negli ultimi 3 mesi), il neonato può manifestare sintomi, quali, disturbi respiratori, cianosi, apnea, convulsioni, temperatura instabile, difficoltà nella nutrizione, vomito, ipoglicemia, ipertonia, ipotonia, tremori, nervosismo, irritabilità, letargia, pianto cronico, sonnolenza e difficoltà a dormire. Inoltre, il citalopram può favorire la comparsa nei neonati di una grave sindrome chiamata ipertensione polmonare persistente che si manifesta con un aumento della frequenza respiratoria e colorito bluastro della pelle. Questi sintomi in genere insorgono entro le 24 ore successive alla nascita. In aggiunta, l'assunzione del citalopram in prossimità del termine della gravidanza può aumentare il rischio di abbondante sanguinamento vaginale poco dopo il parto, soprattutto se già si soffre di disturbi della coagulazione o disturbi emorragici. Il citalopram viene escreto nel latte materno, per cui si raccomanda molta cautela durante l'allattamento. Ala luce di quanto appena detto, le donne in gravidanza - accertata o sospetta - e le madri che allattano al seno devono necessariamente informare il medico della loro condizione prima di iniziare un'eventuale terapia a base di citalopram .