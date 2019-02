Meno comune della cistite nella donna, la cistite maschile può essere batterica (cioè dovuta a batteri), farmaco-indotta, da radioterapia (ossia dovuta alla radioterapia), da corpo estraneo (in questo caso, la causa è solitamente l'utilizzo del catetere vescicale), chimica (ovverosia dovuta all'esposizione a sostanze chimiche tossiche) oppure interstiziale (cause sconosciute).

La cistite maschile produce una serie di sintomi caratteristici, tra cui: bisogno impellente e persistente di urinare, bruciore durante la minzione, pollachiuria (minzione frequente, ma con emissione di piccole quantità di urina), disuria (difficoltà a urinare).

Solitamente, la diagnosi di cistite maschile e delle sue cause si basa sulle informazioni provenienti da: l'esame obiettivo, l'anamnesi e alcuni test più specifici, come l'esame delle urine, la cistoscopia e l'ecografia all'addome inferiore.

La terapia della cistite maschile varia in funzione della causa scatenante; ciò spiega per quale motivo, nel corso della diagnosi, i medici si sforzano di capirne il preciso fattore causale.