Quali sono i Sintomi della Cisti dell'Epididimo?

Caratteristiche della Cisti dell'Epididimo

La cisti dell'epididimo si presenta come un nodulo compatto, liscio e palpabile.

Di norma, ha le dimensioni di un piccolo pisello; in alcuni casi, tuttavia, può raggiungere dimensioni leggermente superiori (risultando fastidioso per chi ne è affetto).



In genere, lo spermatocele mantiene le proprie dimensioni (cioè non varia); per motivi poco chiari, però, può capitare che diventi più grande, con tutte le conseguenze del caso in termini di sintomi.

Come affermato in precedenza, al suo interno, la cisti dell'epididimo contiene un liquido in cui risiedono spermatozoi maturi, ma non più vitali; solitamente, questo liquido è biancastro.

La Cisti dell'Epididimo altera la Fertilità Maschile?

Diversamente da condizioni come per esempio il varicocele, la cisti dell'epididimo non pregiudica in alcun modo la fertilità maschile; questo significa che gli uomini con spermatocele possono tranquillamente avere figli (salvo, ovviamente, abbiano raggiunto la maturità sessuale e non presentino altre patologie che inficiano la fertilità).

La Cisti dell'Epididimo può diventare una Formazione Maligna?

La cisti dell'epididimo è formazione benigna e, almeno fino a questo momento, non si sono mai osservati casi in cui da uno spermatocele sia derivato tumore maligno.

Complicazioni della Cisti dell'Epididimo

La cisti dell'epididimo non è associata a complicanze particolari.

Riprendendo alcuni concetti precedenti, infatti, non consiste in una formazione maligna e non altera la fertilità maschile.

Quando rivolgersi al medico?

Qualsiasi massa anomala individuata a livello testicolare merita un consulto medico, perché, se è vero che la cisti dell'epididimo non una condizione grave, è altrettanto vero che talvolta ha le fattezze e i sintomi di condizioni ben più pericolose, come per esempio il tumore al testicolo.