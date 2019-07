Esistono due tipologie di cisti aracnoidea: la cisti aracnoidea primaria, la quale è presente fin dalla nascita e pare sia il risultato di un errato sviluppo dell'aracnoide, e la cisti aracnoidea secondaria, la quale invece è frutto di circostanze come un tumore al cervello, un'infezione delle meningi ecc.

La cisti aracnoidea tende a essere asintomatica, quando le sue dimensioni sono ridotte, mentre è sintomatica, quando ha raggiunto dimensioni importanti.

Per la diagnosi di cisti aracnoidea, servono necessariamente dei test strumentali come la risonanza magnetica nucleare o la TAC.

La cisti aracnoidea impone il ricorso a una terapia solo quando è sintomatica; l'obiettivo di tale terapia è drenare il liquido presente in essa.