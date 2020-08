Generalità

La ciprofloxacina è un farmaco antibatterico di sintesi appartenente alla classe dei chinoloni. Più precisamente, la ciprofloxacina è un fluorochinolone.

La ciprofloxacina è dotata di un'azione di tipo battericida, cioè è in grado di uccidere le cellule batteriche.

Shutterstock Ciprofloxacina - Struttura Chimica

Questo principio attivo è disponibile sotto forma di molte formulazioni farmaceutiche adatte alla somministrazione per via orale (compresse, granulato per sospensione orale), per via oculare (collirio, unguento oftalmico), per via auricolare (goce auricolari) e per via parenterale.

Nota: in alcuni colliri la ciprofloxacina si trova in associazione a farmaci corticosteroidi. In quet'articolo, tuttavia, si prenderanno in considerazione le caratterestiche della sola ciprofloxacina e non della ciprofloxacina associata ad altri principi attivi.

I medicinali a base di ciprofloxacina per uso orale, oculare e auricolare possono essere dispensati solo dietro presentazione di ricetta medica ripetibile (RR). Quelli somministrabili per via orale, tuttavia, sono classificati come farmaci di fascia A, pertanto, il loro costo può essere rimborsato - interamente o parzialmente (pagamento di un ticket), a seconda dei casi - dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN); quelli per uso oculare e auricolare, invece, sono inquadrati come farmaci di fascia C, perciò, il loro costo è a totale carico del cittadino.

Per quanto riguarda i medicinali contenenti ciprofloxacina per uso parenterale, invece, alcuni di essi ncessitano di presentazione di ricetta medica non ripetibile limitativa per poter essere venduti (RNRL - farmaci vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti); mentre altri sono classificsati come farmaci di fascia H ad uso ospedaliero (OSP).

Esempi di Medicinali contenenti Ciprofloxacina