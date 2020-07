Cinetosi - Malessere da movimento o mal di viaggio

Se i sintomi persistono dopo aver concluso un viaggio, è necessario accertarne l'origine: la consultazione del medico permette di escludere altre possibili cause all'origine delle manifestazioni, come ad esempio un'infezione dell' orecchio interno ( labirintite ). Non sono necessarie particolari indagini per formulare la diagnosi: il medico raccoglierà le informazioni relative ai sintomi e alle situazioni che hanno indotto il problema, in modo da fornire al paziente alcuni consigli utili per evitare successivi episodi di cinetosi.

La malattia dello sbarco è una rara condizione che si manifesta, in genere, dopo un viaggio su una nave o un aereo. A differenza dei sintomi della cinetosi, il soggetto che ne soffre percepisce una continua sensazione di dondolio o di ondeggiamento, come se fosse ancora sul mezzo di trasporto. Al termine del viaggio, questo disturbo può persistere anche per un lungo periodo prima della sua risoluzione.

Cause

La cinetosi è un disturbo che coinvolge il senso dell'equilibrio e del movimento, regolati da una complessa interazione di tre principali percorsi del sistema nervoso:

Segnali provenienti dall'orecchio interno (rilevazione di movimenti, accelerazione e gravità);

Occhi (visione);

Propriocettori (si tratta di speciali recettori sensibili alle variazioni delle posture del corpo).

In particolare, si ritiene che la cinetosi sia scatenata da un conflitto tra gli stimoli provenienti dai sistemi deputati al controllo di visione ed equilibrio (apparato vestibolare): il cervello, di conseguenza, riceve un insieme d'informazioni contrastanti che può innescare i sintomi della cinetosi.

La cinetosi può insorgere a causa di un moto non uniforme del corpo, indipendentemente dalla sua natura. Si può verificare comunemente quando si viaggia in automobile, aereo, treno o nave. Anche altri tipi di movimento, come cavalcare, scendere in ascensore, salire su giostre ed oscillare in altalena, possono causare il disturbo. Cause meno comuni di cinetosi includono alcune attività che non prevedono un viaggio, come durante la visione di un film registrato con una telecamera traballante. Alcune persone hanno segnalato i sintomi della cinetosi anche dopo aver giocato con un videogame in cui la grafica si alternava velocemente, come nei simulatori di corse automobilistiche o di volo. La cinetosi si verifica anche in questi casi perché il realismo della grafica computerizzata può produrre la stessa mancata corrispondenza tra gli stimoli visivi e le informazioni fornite dal sistema vestibolare.

L'apparato vestibolare

Il sistema vestibolare è una complessa combinazione di nervi, piccoli canali e fluidi, situati a livello dell'orecchio interno; da questa sede vengono trasmesse al cervello informazioni circa i cambiamenti della posizione rispetto al campo terrestre e i movimenti in senso lineare (senza cambiamenti nella direzione) o angolare. Questi dettagli consentono al corpo di mantenere l'equilibrio e il bilanciamento.

Molti esperti ritengono che la cinetosi sia causata da un conflitto di informazioni tra i sensi. Il cervello elabora ed aggiorna costantemente le informazioni relative a posizione, accelerazione e bilanciamento del corpo, percepite da occhi e sistema vestibolare. Tuttavia, se i messaggi provenienti da questi due sensi sono discordanti, il cervello può "andare in tilt" e provocare i sintomi della cinetosi. Ad esempio, se si viaggia in auto, il disturbo può insorgere perché il cervello elabora l'informazione proveniente dagli occhi - che informano che si sta viaggiando a più di 30 Km/h - insieme a quella del sistema vestibolare, che dice al cervello che si è seduti, quindi fermi. Questa mancata corrispondenza degli stimoli recepiti può scatenare i sintomi della cinetosi, come nausea e vomito.