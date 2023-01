Ciclofosfamide: a cosa serve, effetti collaterali, nome commerciale

Che cos'è la Ciclofosfamide e caratteristiche generali La ciclofosfamide - conosciuta anche come citofosfano o CP - è un farmaco antitumorale appartenente alla classe degli agenti alchilanti. Nel nostro Paese, la ciclofosfamide è disponibile in una sola specialità medicinale avente nome commerciale Endoxan Baxter®. È disponibile in formulazione farmaceutiche adatte all'uso orale (compresse) e all'uso parenterale (polvere per soluzione ineittabile). Queste ultime formulazioni sono ad uso ospedaliero, mentre la formulazione per uso orale può essere dispensata in farmacia tramite presentazione di ricetta media non ripetibile (RNR). Data la sua importanza, la ciclofosfamide, rientra nella lista di farmaci essenziali redatta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, un elenco di tutti i farmaci che devono essere presenti in un sistema sanitario di base. Shutterstock Ciclofosfamide - Struttura chimica

Avvertenze e precauzioni Cosa è bene sapere prima di ricevere la Ciclofosfamide Prima di ricevere il trattamento con ciclofosfamide, il medico dovrà essere informato delle condizioni di salute generali del paziente ed essere messo a conoscenza della presenza di qualsivoglia disturbo o malattia, oltre a quella che si necessita trattare con la ciclofosfamide. Poiché la ciclofosfamide presenta tossicità renale e delle vie urinarie, è necessario monitorare attentamente e costantemente queste funzionalità nei pazienti in trattamento con il farmaco. Ove richiesto, si riduce la dose somministrata; in alcuni casi, invece, è necessario interrompere il trattamento. Particolare attenzione va prestata alla somministrazione di ciclofosfamide in soggetti deboli e/o anziani e in pazienti che hanno recentemente ricevuto un trattamento con radioterapia. Anche i pazienti che hanno un sistema immunitario indebolito o che hanno problemi epatici devono essere monitorati prima, durante e dopo il trattamento con il farmaco. La ciclofosfamide può, infatti, causare mielosoppressione e immunosoppressione, favorendo l'insorgenza di infezioni; inoltre, sono stati segnalati casi di patologia veno-occlusiva del fegato. I pazienti con un'anamnesi di disturbi cardiaci devono essere attentamente controllati, a causa della cardiotossicità che la ciclofosfamide possiede.

Sovradosaggio da Ciclofosfamide I sintomi del sovradosaggio da ciclofosfamide includono manifestazioni di tossicità dose-dipendente come mielosoppressione, urotossicità, cardiotossicità, malattia veno-occlusiva epatica e stomatiti. Non esiste un antidoto ma - poiché la ciclofosfamide può essere dializzata - in caso di sovradosaggio o intossicazione accidentale, è indicata una rapida emodialisi.

Come agisce? Ciclofosfamide meccanismo d'azione: come funziona? Come sopra accennato, la ciclofosfamide è un profarmaco, cioè deve essere attivata dal metabolismo epatico per svolgere la sua azione. Solo dopo essere stata trasformata nei suoi metaboliti attivi e citotossici, sarà in grado di espletare la sua azione. La ciclofosfamide è un agente alchilante che, come tale, è in grado di intercalare gruppi alchilici all'interno del doppio filamento di DNA attraverso la formazione di legami molto forti difficili da rompere. Le alterazioni così indotte sul DNA impediscono alla cellula di replicarsi correttamente, condannandola ad andare incontro al processo di morte cellulare programmata definito apoptosi.

Dosaggio e modo d'uso Come si somministra la Ciclofosfamide? La ciclofosfamide è disponibile per la somministrazione orale e parenterale (generalmente, endovenosa, ma - quando non possibile - anche intramuscolare). Per la somministrazione endovenosa il farmaco si presenta sotto forma di una polvere che deve essere disciolta in un'adeguata quantità di solvente prima dell'infusione. Può essere somministrata solo da personale medico specializzato nella somministrazione di farmaci antitumorali. Le compresse per uso orale vengono solitamente impiegate per la terapia di mantenimento. Durante o subito dopo la somministrazione del farmaco, è necessario ingerire o ricevere tramite infusione sufficienti quantità di liquidi al fine stimolare la diuresi e ridurre il rischio di tossicità alle vie urinarie. A questo proposito, è importante assicurarsi che il paziente provveda allo svuotamento della vescica ad intervalli regolari. La posologia è stabilita dal medico in base al tipo di patologia che deve essere trattata, in base alle condizioni del paziente e al suo quadro clinico. In pazienti affetti da disfunzioni epatiche bisogna tener conto del fatto che ci potrebbe essere una ridotta attivazione di ciclofosfamide. È spesso necessario un aggiustamento di dose in pazienti affetti da una precedente mielosoppressione e/o da insufficienza renale. Anche nel caso di pazienti anziani, la dose di farmaco deve essere adattata in base alle condizioni del paziente stesso.

Gravidanza e allattamento La Ciclofosfamide può essere utilizzata durante la gestazione e nelle madri che allattano al seno? L'uso di ciclofosfamide in gravidanza è sconsigliato - soprattutto durante il primo trimestre - perché il farmaco può oltrepassare la placenta materna. L'uso di ciclofosfamide può causare interruzione della gravidanza, ritardo della crescita fetale ed effetti tossici sul feto che si manifestano nel neonato, come pancitopenia, grave ipoplasia del midollo osseo e gastroenterite. Trascorso il primo trimestre di gestazione, se la terapia con ciclofosfamide è necessaria e non può essere ritardata e la paziente desidera continuare la gravidanza, si potrà ricorrere alla chemioterapia dopo avere informato la donna del rischio, seppur minore ma comunque possibile, di effetti teratogeni. Pertanto, è molto importante discuterne con il medico. Durante il trattamento con ciclofosfamide e per almeno sei mesi dalla fine del trattamento, è necessario adottare precauzioni per evitare possibili gravidanze. La ciclofosfamide è, inoltre, in grado di distribuirsi nel latte materno. Le donne in terapia col farmaco non devono, quindi, allattare al seno.