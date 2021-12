L’obesità può rendere irregolare il ciclo mestruale?

Le sue caratteristiche possono mutare a causa di diversi fattori e tra questi, le fluttuazioni di peso giocano un ruolo molto importante. In particolare, sembra che l' obesità sia tra le cause di variazioni piuttosto significative.

Quali sono le principali irregolarità mestruali

Per stabilire se un ciclo sia regolare o mostri delle anomalie i parametri esaminati sono quattro: ritmo, quantità, durata e presentazione, che a loro volta possono manifestare diversi eventi avversi.

Anomalie del ritmo

Per quanto riguarda questo aspetto i principali sono i seguenti.

Amenorrea : assenza totale di mestruazioni per almeno 3 mesi consecutivi durante il periodo fertile e in assenza di gravidanza o allattamento.

: assenza totale di mestruazioni per almeno 3 mesi consecutivi durante il periodo fertile e in assenza di gravidanza o allattamento. Polimenorrea : intervallo tra una mestruazione e l'altra inferiore a 25 giorni.

: intervallo tra una mestruazione e l'altra inferiore a 25 giorni. Oligomenorrea: intervallo tra una mestruazione e l'altra maggiore di 35 giorni. Questa distanza tra i due eventi determina che le mestruazioni non compaiono tutti i mesi.

Anomalie della quantità e della durata delle mestruazioni

Una mestruazione è definita regolare sotto questo parametro se dura dai 3 ai 7 giorni e il flusso va via via scemando con il passare dei giorni. Si parla invece di flusso anomalo in caso si verifichino questi eventi.

Ipomenorrea : flussi mestruali più scarsi della norma.

: flussi mestruali più scarsi della norma. Ipermenorrea : flussi mestruali più abbondanti della norma.

: flussi mestruali più abbondanti della norma. Menorragia: flussi mestruali molto più abbondanti della norma, con perdite superiori a 80 ml e che superano i 7 giorni complessivi.

Anomalie della presentazione

Quest'ultimo parametro infine tiene conto di eventuali eventi non comuni quando non solo in corso le mestruazioni.