Secondo diverse teorie il concepimento di un bambino e il suo sesso di appartenenza sarebbero infatti fortemente influenzate dalle fasi lunari. In particolare, si sostiene che se il concepimento avviene in fase di luna crescente siano più alte le probabilità di dare alla luce un maschio, mentre al contrario se in fase di luna calante, una femmina.

Da sempre si sostiene che la luna abbia il potere di modificare molti aspetti della vita terrena, dalle maree alle temperature, alla crescita dei capelli . Tra gli ambiti che ne subirebbero la maggiore influenza , c'è indubbiamente il ciclo mestruale , sia per quanto riguarda il suo normale svolgimento, sia quando sfocia nella maternità.

Cosa hanno in comune fasi lunari e ciclo mestruale

I punti di convergenza tra fasi lunari e ciclo mestruale sono diversi. Per prima cosa le tempistiche delle tre fasi lunari, ovvero luna nuova, luna crescente, luna piena e luna calante, coincidono con quelle del ciclo mestruale. Esattamente come la luna ci mette circa 28 giorni per fare un giro completo attorno alla terra, anche il ciclo mestruale dura in media 28 giorni.

Una similitudine la cui origine non è casuale ma che come spesso accade affonda le radici nell'antichità. Secoli fa le donne avevano le mestruazioni quasi sempre in concomitanza con il periodo di luna nuova e l'ovulare durante quello di luna piena.

Con il passare degli anni però la luce artificiale diffusa quasi ovunque nel mondo ha reso l'allineamento tra fasi lunari e ciclo mestruale sempre più difficile da mantenersi.

L'illuminazione data da fonti non naturali, infatti, influisce sul ritmo femminile e diminuisce la sensibilità dell'organismo, che non riesce più a mantenere il passo della luna. Questo causa cicli irregolari e il fatto che la mestruazioni si presentino anche durante il periodo di luna piena o un'altra fase lunare non corrispondente alla luna nuova.

Inoltre, molte donne fanno uso di contraccettivi che interrompono o modificano il normale ciclo mestruale quindi si può affermare che oggi nella maggior parte dei casi non esista più corrispondenza effettiva tra questi due eventi, se non in rarissimi casi.