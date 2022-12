Cibi e bevande energizzanti e stimolanti

La quotidianità frenetica, i mille impegni lavorativi e personali, mettono a dura prova le energie di ognuno. Il più delle volte si arriva alla fine della giornata stanchi e, per consolarsi, si cede a dolci, zuccheri e cibi non proprio salutari, che sembrano restituire le energie perse. La verità, però, è un'altra: con uno stile di vita frenetico, l'organismo ha bisogno di essere sostenuto adeguatamente da cibi e bevande in grado di apportare energia, ma anche di essere salutari ed energizzanti per il corpo e per la mente.

Quando la stanchezza prende il sopravvento ci sono degli alimenti che sono anche definiti "energizzanti naturali" . Si tratta di cibi che hanno una composizione di principi attivi e delle proprietà in grado di donare una carica energica al corpo, con un riscontro positivo anche per la mente. Quali sono questi alimenti salva-giornata? Eccone alcuni:

Qualsiasi sia la bevanda scelta, affinché sia energizzante è importante che contenga alcune vitamine e minerali indispensabili per apportare energia al nostro organismo.

Quando parliamo di bevande dalle proprietà energizzanti ci riferiamo a prodotti differenti, caldi o freddi, a base di frutta, di erbe o risultato di radici stimolanti. Ecco quali sono le bevande energizzanti da assumere per ritrovare la giusta carica:

Una tisana per ritrovare l’energia

Soprattutto in inverno, quando le giornate sono fredde e a fine giornata si desidera solo il divano e il plaid, una tisana è l'ideale per ritrovare l'energia. Facendo riferimento agli ingredienti energizzanti sopra elencati, potrebbe essere una buona idea preparare una tisana alla menta, un infuso mango e ananas per ritrovare facilmente le energie.

Le tisane permettono di scegliere gli ingredienti da miscelare, in base ai propri gusti e al beneficio che si vuole trarre, e il gioco è fatto: sorseggiare in relax la calda bevanda aiuterà a ritrovare la forza per affrontare una nuova e impegnativa giornata.