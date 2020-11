Cibi che colorano le urine Sono diversi i fattori che possono causare una variazione di colore delle urine: assunzione di farmaci o vitamine, insorgenza di patologie che si manifestano proprio con un'alternazione della cromia o, semplicemente, i pigmenti di alcuni cibi che si consumano regolarmente. ll colore delle urine è normalmente molto simile a quello della birra: giallastro, limpido e di una tonalità paglierina. La cromia delle urine dipende dall'urocromo, un pigmento presente in questo liquido di scarto dell'organismo e proveniente dalla degradazione dell'emoglobina. A seconda di quanto questo pigmento giallo naturale è diluito, varia l'intensità del colore. Quando si ha una regolare idratazione, il colore dell'urina è giallo chiaro, quasi trasparente. Se durante la giornata sono stati introdotti pochi liquidi o si è particolarmente disidratati, l'urina diventerà più scura, di un'ambra intenso o addirittura marroncino.

Urine: limpide e torbide Uno dei parametri che determinano l'aspetto delle urine, da valutare attraverso un esame visivo post minzione, è la limpidezza. Il valore normale varia da "limpido" a "leggermente torbido". Le urine torbide possono rivelare la presenza di batteri, lipidi, eritrociti o leucociti oppure di cambiamenti del pH. Le urine possono assumere un colore inusuale dopo l'assunzione di determinati farmaci o integratori. Ad esempio, se si assumono dosaggi elevati di alcune vitamine del gruppo B si potrà notare una colorazione giallo quasi fosforescente delle urine, mentre alucuni farmaci antireumatici, come il piramidone, conferiscono alle urine un colore rosastro. Ci sono poi diversi cibi che colorano le urine, per via dei pigmenti naturali che contengono.

I cibi che colorano l'urina di arancione Zucca

Carote

Succo di carote

Patate dolci Quando l'urina appare di un colore aranciato può essere il campanello d'allarme che segnala la presenza di un disturbo al fegato o ai dotti biliari (soprattutto se associato a feci dal colore biancastro). La stessa colorazione potrebbe derivare anche dall'assunzione di determinati farmaci come, per esempio, la rifampicina, la sulfasalazina, e la fenazopiridina. Esistono però anche alcuni cibi che colorano l'urina di arancione per via dell'elevata quantità di carotene contenuta: se consumati in porzioni abbondanti, possono dar luogo pure a carotenosi, ossia la colorazione gialla della cute.