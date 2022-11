In grande ascesa , infatti, gli interventi di chirurgia estetica ai genitali maschili e, in particolar modo, quelli di androlifting.

Cosa vogliono i pazienti dalla chirurgia estetica andrologica

Secondo alcune recenti stime, gli uomini che si rivolgono all'andrologo per questioni estetiche chiedono allo specialista non più solo soluzioni per aumentare le dimensioni del pene, ma anche piccoli accorgimenti per cancellare i segni del tempo e riportare l'orologio indietro di qualche decennio anche nelle parti genitali. Insomma, un vero e proprio lifting intimo.

Anche se si tratta di un desiderio che potrebbe far sorridere non si deve dimenticare che per molti uomini si tratta di zone del corpo particolarmente sensibili, il cui aspetto incide in maniera importante sulla generale sensazione di benessere e sulla salute psicologica e mentale.

Questo porta a volte alcuni pazienti più fragili a richiedere interventi di miglioramento anche là dove non ce ne sarebbe la necessità, perché percepiscono difetti inesistenti o talmente lievi, in particolare al pene, da non dover in alcun modo essere trattati. In questi casi si parla di dismorfofobia peniera e la soluzione ideale è di indirizzare la persona verso un altro specialista che analizzi i motivi che lo hanno portato a provare sensazioni di insicurezza nei confronti del proprio apparato genitale.