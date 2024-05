Le Persone Altamente Sensibili (PAS) sono coloro che esibiscono una profondità di elaborazione (sensibilità) sensoriale più accentuata rispetto alla media. Questo tratto, noto anche come Sensory Processing Sensitivity (SPS) , comporta una maggiore reattività agli stimoli esterni ed interni. Le persone con alta sensibilità tendono a percepire in modo più acuto le sfumature sottili nell'ambiente circostante e possono sentirsi facilmente sopraffatte da stimoli intensi o prolungati, come rumori forti, luci brillanti, o intense dinamiche emotive.

Il concetto di alta sensibilità è stato introdotto e approfondito dalla psicologa Elaine N. Aron nei primi anni '90. Il suo libro "The Highly Sensitive Person", pubblicato nel 1996, ha contribuito a diffondere e a formalizzare l'idea delle PAS. Aron ha descritto le caratteristiche di questa sensibilità e ha stabilito un fondamento teorico attraverso ricerche che hanno identificato il tratto come una caratteristica ereditaria che influisce su come le persone elaborano le informazioni sensoriali. Gli studi più recenti (2018) indicano che intorno al 30% della popolazione possiede il tratto PAS, con variazioni che possono dipendere da fattori culturali e ambientali. Questa diffusione è stata osservata in diverse popolazioni mondiali, suggerendo che si tratta di un tratto trans-culturale che si manifesta indipendentemente dalla geografia. Questa consapevolezza globale ha portato alla formazione di comunità e gruppi di supporto per le persone altamente sensibili in molte nazioni , che si adoperano per fornire risorse, supporto e comprensione per chi vive questa realtà.

I quattro pilastri della sensibilità secondo Elaine Aron

Elaborazione sensoriale profonda

Le persone altamente sensibili (PAS) tendono ad analizzare e riflettere su stimoli interni ed esterni in modo più intenso e prolungato rispetto alla media. Questo non riguarda solo le percezioni sensoriali come suoni o luci, ma anche pensieri e emozioni. Per esempio, una PAS potrebbe riflettere profondamente su una conversazione avuta durante la giornata, analizzando ogni dettaglio e tono usato, molto più a lungo dopo che l'evento è accaduto.

Sovrastimolazione

A causa della loro tendenza a elaborare gli stimoli in modo profondo, le PAS possono facilmente sentirsi sopraffatte in ambienti caotici, rumorosi o affollati. Un semplice esempio può essere la difficoltà di concentrarsi in un ufficio rumoroso o il sentirsi esauriti dopo una giornata trascorsa in un centro commerciale affollato. Questa sovrastimolazione può portare a stanchezza, irritabilità o la necessità di ritirarsi in spazi tranquilli per recuperare.

Emotività intensa ed alta empatia

Le PAS vivono le emozioni in modo più profondo. Questo può manifestarsi in una grande gioia per le piccole bellezze della vita, ma anche in una forte reazione a eventi tristi o stressanti. Le emozioni possono essere così intense che la PAS potrebbe aver bisogno di più tempo per recuperare da esperienze emotivamente cariche. Ad esempio, una PAS potrebbe sentirsi profondamente commossa da un film o da un libro, portando con sé quelle emozioni per giorni. Le PAS sono estremamente sensibili ai bisogni e alle emozioni altrui; spesso colgono segnali che altri potrebbero non notare. Questa capacità di percepire sottili segnali emotivi consente loro di connettersi profondamente con gli altri, ma può anche essere fonte di stress se si sentono sopraffatti dalle emozioni altrui. Un esempio potrebbe essere il sentirsi angosciati assistendo a un litigio, pur non essendo direttamente coinvolti.

Sensibilità sottile

Il quarto e ultimo criterio è la sensibilità sottile, ovvero l'attenzione ai dettagli più sottili dell'ambiente e delle relazioni sociali che altri non percepiscono; ad esempio, le incongruenze tra linguaggio verbale e non verbale, l'atmosfera emotiva di un luogo o una

situazione, le sfumature e i dettagli dell'ambiente.