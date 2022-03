Chemioterapia: Che Cos'è? Come Funziona, Effetti Collaterali

In questo articolo ci concentreremo nella descrizione delle principali caratteristiche della chemioterapia antineoplastica o antitumorale che, per semplicità, verrà d'ora in poi chiamata semplicemente "chemioterapia".

Attualmente, con il termine generico "chemioterapia" ci si riferisce specificamente al trattamento delle patologie neoplastiche, più spesso note come tumori o cancro. Per indicare il trattamento di una qualsiasi patologia con l'impiego di una qualsiasi sostanza chimica viene invece utilizzato il termine "farmacoterapia".

All'inizio del XX secolo, il microbiologo tedesco Paul Ehrlich definì la chemioterapia come l'utilizzo di una qualsiasi sostanza chimica (di origine sintetica) per il trattamento di una qualsiasi manifestazione patologica dovuta ad agenti infettivi.

Il termine "chemioterapia" viene generalmente utilizzato per indicare il trattamento farmacologico di neoplasie maligne. In realtà, il significato di questa parola è molto più ampio.

Le motivazioni per cui il medico specialista ( oncologo ) decide di sottoporre un paziente a trattamenti di chemioterapia possono essere diverse e variare in funzione del tipo di tumore da trattare, della sua gravità e del suo stadio. Più nel dettaglio, la chemioterapia può essere fatta per:

L'elevata incidenza dei tumori sull'organismo umano - sia per quanto riguarda il numero dei casi riscontrati, sia per l'alto tasso di mortalità che li caratterizza - ha consentito e reso indispensabile un notevole sviluppo della chemioterapia antineoplastica.

Un farmaco antitumorale ideale dovrebbe essere "tessuto- e cellula-specifico"; dovrebbe cioè essere in grado di agire selettivamente solo sul tessuto affetto dalla patologia e solo sulle cellule tumorali, lasciando inalterate quelle sane per non incorrere in effetti collaterali. Purtroppo, il chemioterapico ideale ancora non esiste e gli effetti indesiderati si manifestano, spesso e soprattutto, nei confronti di quei tessuti caratterizzati da un grande ricambio cellulare. Un esempio è dato dalle cellule dei bulbi piliferi (motivo per cui alla chemioterapia si associa spesso - ma non sempre - la perdita di capelli ), dalle cellule del sangue e dalle cellule della mucosa dell' apparato digerente .

Ad ogni modo, in fase di elaborazione della terapia, tutti questi aspetti saranno attentamente valutati e presi in considerazione dallo specialista.

Inoltre, anche i farmaci a bersaglio molecolare (quali sono, ad esempio, gli anticorpi monoclonali ) possono essere somministrati in associazione alla chemioterapia allo scopo di intraprendere il miglior trattamento possibile per combattere il cancro che affligge il paziente.

Naturalmente, questi sopra riportati sono solo alcuni dei possibili schemi di terapia che l'oncologo può decidere di mettere in pratica. Le combinazioni o associazioni di principi attivi che si possono fare in modo da trattare al maglio le differenti forme tumorali sono, infatti, diverse.

In questo senso, vi sono diversi schemi di chemioterapia il cui nome è un acronimo formato dalle iniziali dei farmaci utilizzati, come ad esempio:

L'approccio chemioterapico combinato si basa sul presupposto che più farmaci, con diversi meccanismi d'azione, possano dare effetti sinergici (cioè operare insieme per ottenere un effetto non ottenibile se usati singolarmente) e/o che possano ritardare l'insorgenza della resistenza al singolo farmaco.

Come si fa la Chemioterapia?

La chemioterapia viene di norma somministrata in cicli e non in maniera continuata nel tempo. Questo perché all'interno del tumore, per quanto la massa si possa espandere velocemente, non tutte le cellule sono nella fase di replicazione, ma alcune possono trovarsi in una fase quiescente. In questa fase, esse non sono attaccabili dalla chemioterapia che, invece, come abbiamo detto nei capitoli precedenti, agisce sui sistemi utilizzati per la replicazione.

Somministrando quindi la terapia in cicli, è possibile colpire le cellule tumorali di volta in volta, man mano che entrano nella fase di replicazione, ma non solo. La somministrazione in cicli, infatti, consente anche il recupero dell'organismo dagli effetti collaterali che la chemioterapia stessa può indurre.

Approfittiamo di quanto appena detto per fornire la definizione di ciclo di trattamento chemioterapico: un ciclo si compone sia del periodo in cui i farmaci antitumorali vengono somministrati, sia del tempo che intercorrere fra questo e l'inizio della somministrazione - quindi del ciclo - successiva.

Ogni quanto tempo ci si deve sottoporre alla Chemioterapia?

L'intervallo di tempo che intercorre fra una somministrazione della chemioterapia e l'altra è strettamente correlato al tipo di tumore da trattare e alle sue caratteristiche e alla tipologia di farmaci chemioterapici utilizzati, oltre a dipendere dalle condizioni del paziente e dalla sua risposta al trattamento stesso (da qui l'importanza di effettuare regolarmente analisi del sangue e accertamenti). Se dagli esami di controllo effettuati risultano esserci valori alterati, il medico può infatti decidere di aumentare l'intervallo di tempo fra una somministrazione e l'altra, allungando così la durata dei cicli.

Ad ogni modo, l'oncologo elaborerà pertanto, una strategia terapeutica su base individuale per ciascun paziente.

A titolo puramente indicativo, possiamo comunque dire che la chemioterapia viene generalmente somministrata nell'arco di 3-6 mesi e che, solitamente, include dai tre ai quattro o dai sei agli otto cicli di trattamento, con durate variabili.

Come si sceglie la Chemioterapia?

Anche in questo caso, la scelta della chemioterapia - che ricordiamo dover essere effettuata dallo specialista - dipende da numerosi fattori, quali tipo, gravità, stadio di evoluzione e localizzazione del tumore e stato di salute generale del paziente.

Va precisato, tuttavia, che vi sono appositi protocolli di trattamento definiti a livello internazionale dagli oncologi sulla base di evidenze scientifiche.

In funzione delle variabili sopra citate e sulla base delle indicazioni riportate in questi protocolli, lo specialista stabilirà perciò il tipo di chemioterapia da utilizzare, la sua durata - quindi il numero di cicli - così come l'eventuale necessità di associare la chemioterapia ad altri trattamenti (ad esempio, radioterapia, terapie ormonali o altri trattamenti mirati).