Check up Dopo i 60 Anni: gli Esami da Fare

In questo breve articolo, le attenzioni sono rivolte in particolar modo alla seconda delle due regole sopraccitate: gli esami da fare dopo i 60 anni .

La prima buona regola per curare la propria salute è mantenere uno stile di vita sano e corretto , o migliorarlo. La seconda è sottoporsi regolarmente a un check up completo utile alla diagnosi precoce di eventuali patologie o condizioni collegate all'avanzare dell'età.

Questo non significa, però, che la vita dopo i 60 anni non possa regalare ancora grandi soddisfazioni, per esempio viaggiando, diventando nonni, avendo più tempo libero da dedicare alle proprie passioni, coltivando nuovi hobbies ecc. Ecco perché, anche dopo questa età, ci sono numerosi ottimi motivi per continuare a prendersi cura della propria salute.

I 60 anni rappresentano l'inizio della terza età . Si tratta di un momento importante della vita: gli effetti dell' invecchiamento sul corpo umano , infatti, si consolidano sempre di più, gli acciacchi sono via via più frequenti e l'individuo comincia inevitabilmente a scontrarsi ogni giorno più spesso con le difficoltà imposte dalla sua età.

Alle giustificate preoccupazioni per il tumore al seno, inoltre, si aggiungono quelle, altrettanto doverose, per il tumore al collo dell'utero , una neoplasia che colpisce maggiormente la donna più giovane di 60 anni, ma che può ancora insorgere anche a questa età. Proprio in funzione di un rischio ancora presente anche dopo i 60 anni, le linee guida del Ministero della Salute raccomandano di aderire, almeno fino ai 64 anni compresi, all'invito di sottoporsi all' HPV DNA test o al Pap-test , due esami ideati appositamente per la diagnosi precoce del tumore al collo dell'utero (in genere nelle donne di età matura, si predilige l' HPV DNA test).

A partire dai 50 anni, nelle donne, comincia a diventare sempre più concreto il rischio di tumore al seno , la neoplasia più diffusa e mortale nella popolazione femminile. A 60 anni e oltre, quindi, le attenzioni verso questa patologia devono essere necessariamente massimali. Oggi, nella donna ultrasessantenne, la strategia adottata per monitorare lo stato di salute del seno e per individuare precocemente eventuali anomalie prevede l'esecuzione di una visita senologica all'anno , presso un medico senologo, e di una mammografia ogni 2 anni , fino ai 69 anni, e una volta all'anno , a partire dai 70 anni.

Come si può notare, non esistono indicazioni precise relative alla frequenza con cui sottoporsi ai suddetti controlli; tale aspetto, infatti, varia da individuo a individuo e dipende da fattori quali la presenza di sintomi sospetti e/o una storia familiare di tumore alla prostata.

Negli uomini over 60 si segnala il rischio crescente per il tumore alla prostata , la neoplasia più diffusa nella popolazione maschile. Attualmente, il check up per la prevenzione del cancro alla prostata si basa su una visita urologica a intervalli regolari e sul periodico dosaggio del PSA , un test di laboratorio effettuato su un campione ematico che misura i livelli di un enzima (il PSA) prodotto dalla prostata.

Esami per Uomo e Donna

Sia per l'uomo che per la donna, non sempre in ugual misura, il superamento dei 60 anni comporta un aumento ulteriore del rischio cardiovascolare e per il tumore al colon, e la predisposizione per l'osteoporosi, il diabete e i disturbi della vista e dell'udito tipici dell'età avanzata.

Dopo i 60 anni, inoltre, organi fondamentali come reni e fegato potrebbero risentire del passare del tempo e di uno stile di vita non sempre all'insegna della salute e del benessere.

Ecco allora che, in check up periodico finalizzato al monitoraggio e controllo delle condizioni sopra riportate, gli esami che non devono mancare e che è bene svolgere a intervalli regolari sono: