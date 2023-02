Chebula: cos'è, proprietà e benefici

Anche gli ingredienti ovviamente non sono tutti uguali, e tra quelli che ultimamente stanno ottenendo sempre più successo c'è la chebula, un elemento naturale utile soprattutto per combattere i primi segni d' invecchiamento .

La cura della pelle è fondamentale , non solo per una questione estetica ma anche di salute, e per portarla avanti nel modo corretto non si può prescindere da una skincare rigorosa, sia la mattina sia la sera.

Per la medicina ayurvedica la chebula è addirittura divina e la sua pianta è considerata sacra per Shiva.

Anche se a volte la si sente nominare Haritaki, il suo nome scientifico è Terminalia Chebula e quello sanscrito significa letteralmente "re della medicina". A conferirgli tale appellativo sono le tantissime proprietà date dall' estratto di questo frutto, una sorta di olio che avrebbe come principale beneficio quello di contrastare l'invecchiamento cellulare della pelle.

Originaria del sud est asiatico , la chebula è un frutto molto simile alla mandorla che cresce soprattutto in Vietnam, Sri Lanka, Nepal, Malaysia e India.

La chebula infatti è un ingrediente cardine della medicina ayurvedica , una disciplina filosofica nata in India migliaia di anni fa, che si basa sulla conoscenza approfondita del corpo e della sua relazione con la mente e lo spirito e che considera la salute un equilibrio tra queste tre componenti.

Il culto della skincare è particolarmente sentito in Oriente e non stupisce che anche questo ingrediente provenga da lì.

Benefici della chebula

Originariamente le proprietà della chebula erano state ritenuti utili per depurare e detossinare il corpo e nonostante questo beneficio resti plausibile, nella medicina orientala ayurvedica prima, e in quella occidentale poi, il suo maggior utilizzo è in ambito skincare, e quindi di cura della pelle.

Inserita nelle formulazioni di molti prodotti beauty oppure disponibile in soluzioni in polvere da bere, questo elemento naturale è riconosciuto come uno dei bioattivi e antiossidanti più potenti utilizzabili all'interno del comparto skincare.

Per rallentare le lancette dell'orologio gli antiossidanti sono essenziali perché neutralizzano i radicali liberi che la danneggiano, aderendo al collagene e indebolendo l'elasticità della pelle.

Proprio per questo più se ne applica sulla pelle, meglio è. Molti antiossidanti tradizionali però, entro poche ore dall'applicazione tendono a perdere potenze, mentre la chebula è in grado di continuare a combattere i radicali liberi per molto più tempo.

A renderla perfetta per contrastare i segni dell'invecchiamento anche il fatto che, secondo diversi studi, riuscirebbe anche a difendere la pelle dall'esposizione solare e in particolar modo dai dai radicali liberi.