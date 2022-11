Cervicalgia Cronica: cause, sintomi e cura

Esattamente come le altre porzioni del rachide , anche il tratto cervicale comprende muscoli , legamenti , articolazioni , dischi intervertebrali ecc.: tutti questi elementi sono innervati , ragion per cui possono essere fonte di dolore qualora fossero oggetto di stress eccessivo.

La cervicalgia cronica è un modo con cui può presentarsi il dolore cervicale: oltre che cronica, la cervicalgia può essere anche acuta (è un dolore che si protrae per meno di 4 settimane) o subacuta (è un dolore che persiste per più di 4 settimane, ma meno di 3 mesi).

Le ragioni di ciò sono sconosciute; alcuni esperti ipotizzano che condizioni come ansia e depressione possano, in alcuni individui, alterare i meccanismi di sensazione dolorosa.

Mantenere per molto tempo il capo in un assetto che causa stress al tratto cervicale può portare allo sviluppo di un dolore cervicale inizialmente acuto e successivamente cronico.

In alcuni pazienti, queste difficoltà hanno ripercussioni a livello psicologico e si traducono in forme di depressione e isolamento sociale .

Per via della sua persistenza, la cervicalgia cronica rende difficile e poco confortevole lo svolgimento di molte attività, da quelle quotidiane più semplice a quelle lavorative, sportive ecc.

Salvo salve casi particolari, il dolore da cervicalgia cronica compare in modo graduale: in genere, inizia come un lieve disturbo, tante volte passeggero; dopodiché, diventa sempre più fastidioso, limitante per molte attività e persistente o recidivante.

In alcuni casi, è costante e sempre presente; in altri, invece, è un disturbo che va e che viene, intermittente .

Alcuni lo descrivono come un dolore sordo ; altri come una sorta di indolenzimento ; altri ancora come una sensazione bruciante .

In genere, la diagnosi di cervicalgia cronica e l'individuazione delle sue cause spettano a un ortopedico o a un neurologo ; tuttavia, va detto anche che, alle volte, la diagnosi è multidisciplinare (cioè coinvolge più figure specialistiche dell'ambito medico).

Il vero scoglio per un clinico è risalire alle cause , poiché è da queste che dipende la terapia.

Terapia

Come curare la Cervicalgia Cronica?

La cervicalgia cronica è ostica da trattare: richiede, infatti, un trattamento appropriato e personalizzato, e molta dedizione e pazienza da parte del paziente nel seguire le cure.

L'obiettivo ideale della terapia sarebbe correggere la causa (terapia causale); questo, tuttavia, non è sempre possibile: si pensi, per esempio, a quei dolori cervicali cronici correlati all'invecchiamento (es: discopatia degenerativa cervicale).

Ecco allora che, in molti casi, è più logico parlare di terapia sintomatica, ossia un piano terapeutico mirato a controllare i sintomi, al fine di promuovere un benessere generale dell'individuo.

Il trattamento nei dettagli dipende da almeno tre fattori:

Causa (cosa produce il dolore?)

Intensità dei sintomi (quanto sono debilitanti i sintomi?)

Persistenza del dolore (da quanto tempo si soffre di cervicalgia?)

In alcuni casi, sono sufficienti riposo funzionale, antinfiammatori e fisioterapia; in altri, potrebbero servire terapie più invasive, come le infiltrazioni o la chirurgia.

Semplici Rimedi contro il Dolore Cervicale Cronico

Ecco alcuni semplici rimedi per la cervicalgia cronica, che, assieme a una terapia specifica, contribuiscono ad alleviare il dolore:

Riposo funzionale . Significa evitare i movimenti e le attività che evocano dolore; non vuol dire riposo assoluto.

. Significa evitare i movimenti e le attività che evocano dolore; non vuol dire riposo assoluto. Impacchi caldi e/o freddi . La terapia del freddo riduce l'infiammazione e conseguentemente anche il dolore; la terapia del caldo, invece, rilassa i muscoli (in caso di una loro contrazione) e favorisce l'irrorazione sanguigna locale.

Gli impacchi, sia quelli caldi che quelli freddi, devono durare 15-20 minuti al massimo e devono ripetersi più volte al giorno.

. La terapia del freddo riduce l'infiammazione e conseguentemente anche il dolore; la terapia del caldo, invece, rilassa i muscoli (in caso di una loro contrazione) e favorisce l'irrorazione sanguigna locale. Gli impacchi, sia quelli caldi che quelli freddi, devono durare 15-20 minuti al massimo e devono ripetersi più volte al giorno. Utilizzo di un cuscino ortopedico per il dolore cervicale (cuscino per la cervicale). Questo accorgimento è specificatamente indicato ai pazienti la cui cervicalgia dipende anche dalla posizione assunta con il collo durante la notte.

per il dolore cervicale (cuscino per la cervicale). Questo accorgimento è specificatamente indicato ai pazienti la cui cervicalgia dipende anche dalla posizione assunta con il collo durante la notte. Correzione dei vizi posturali. Evitare posture scorrette può aiutare a mitigare il dolore e a prevenire ricadute in futuro.

Farmaci per la Cervicalgia Cronica: quali sono e quando usarli

Quando il dolore cervicale è invalidante e il paziente necessita di un po' di sollievo, il medico curante potrebbe prescrivere un farmaco antidolorifico da banco, come un FANS o il paracetamolo.

La terapia farmacologica deve rappresentare un trattamento temporaneo, concordato con il medico, in quanto l'abuso dei medicinali sopra indicati può avere spiacevoli effetti collaterali.

È importante ricordare che si sta parlando di farmaci che si limitano a un'azione sui sintomi e non sulle cause.

Cervicalgia Cronica e Fisioterapia: gli Esercizi per il Dolore Cervicale

La fisioterapia per il dolore cervicale trova indicazione nei pazienti con sintomi persistenti, dovuti a problematiche muscolo-articolari ma non solo.

Il trattamento fisioterapico per la cervicalgia comprende, principalmente, esercizi mirati a migliorare la flessibilità, la mobilità, la stabilizzazione e la forza del collo; esso si concentra sui muscoli e sulle articolazioni non solo dell'area cervicale, ma anche della spalla.

La fisioterapia richiede costanza da parte del paziente: per poterne apprezzare i benefici, infatti, occorre tempo (diverse settimane di "allenamenti").

Inoltre, è consigliabile fare tesoro degli esercizi proposti dal fisioterapista ed eseguiti nel suo studio, per ripeterli a casa, in un ritaglio di tempo, così da favorire il processo di guarigione.

Tra l'altro, appuntare gli esercizi può tornare utile in futuro, in caso di eventuali recidive.

Per approfondire:

Cervicalgia Cronica e Terapia Infiltrativa

Le terapie infiltrative sono trattamenti sicuramente più invasivi dei precedenti.

Tra queste metodiche, figurano:

L'iniezione nello spazio epiduralecervicale di un farmaco corticosteroide . È indicato nella gestione del dolore cervicale cronico dovuto all'irritazione e compressione di un nervo spinale.

. È indicato nella gestione del dolore cervicale cronico dovuto all'irritazione e compressione di un nervo spinale. L' ablazione con radiofrequenza . È riservata principalmente ai casi di cervicalgia correlato a fenomeni artrosici.

. È riservata principalmente ai casi di cervicalgia correlato a fenomeni artrosici. L'infiltrazione di un anesteticonei cosiddetti trigger point. È indicata nelle cervicalgie croniche, persistenti, di natura muscolare, tendinea e/o legamentosa.

Cervicalgia Cronica e Chirurgia

La chirurgia è riservata ai casi di dolore cervicale cronico di natura neurologica, derivanti dalla compressione dei nervi spinali o del midollo spinale.

Dal punto di vista pratica, il trattamento chirurgico adottato nelle sopraccitate circostanze consiste in un intervento di decompressione della struttura nervosa interessata, al fine di "liberarla" dalla compressione responsabile dell'intera sintomatologia.

Le procedure di chirurgia cervicale sono molto delicate; non a caso, trovano impiego solo se strettamente necessario, come per esempio nel caso di un'ernia discale grave (che non ha tratto alcun beneficio dai trattamenti conservativi) o di un tumore spinale.

Le tecniche chirurgiche adottabili contro la cervicalgia di natura neurologica sono svariate; tra queste, si segnalano in particolare la discectomia anteriore, la discectomia posteriore e la protesi discale.