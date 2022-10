Cervicalgia Acuta: cos’è? Cause e rimedi

Generalità

La cervicalgia acuta è una condizione dolorosa, a insorgenza improvvisa, che interessa il tratto cervicale della colonna (ossia il collo) e che dura non più di 4 settimane.

Tra le cause più comuni si segnalano: dormire male con il collo piegato in modo innaturale, la cattiva postura, il sovraccarico funzionale di determinati muscoli del collo e il colpo della strega.

La cervicalgia acuta produce un dolore molto intenso; in alcuni pazienti è ben localizzato, mentre in altri no; spesso, si associa a rigidità del collo.

Nella maggior parte dei casi, per la sua diagnosi sono sufficienti l'esame obiettivo e l'anamnesi.

Spesso, non richiede terapie particolari, ma solo un po' di riposo.