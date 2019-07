Alcuni dei brevetti fondamentali relativi alle cellule staminali embrionali umane sono di proprietà della "Wisconsin Alumni Research Foundation" (WARF) – numeri 5.843.780, 6.200.806 e 7.029.913, di proprietà di James A. Thomson. La WARF non applica questi brevetti nei confronti degli scienziati accademici, ma li impone contro le società a scopo di lucro.

Nel 2006 venne depositata dalla "Public Patent Foundation" la richiesta della "US Patent and Trademark Office" (USPTO) di riesaminare i tre brevetti del gruppo no-profit "Consumer Watchdog" (CW) (ex "Foundation for Taxpayer and Consumer Rights"). Nel processo di riesame, svolto in diversi step di discussione tra le parti, l'USPTO concordò inizialmente con il CW, respingendo tutte le affermazioni in tutti e tre i brevetti. In risposta, la WARF modificò le indicazioni per tutti e tre i brevetti; nel 2008, solo uno (7.029.913) risultava appellabile. La CW presentò quindi ricorso per la concessione del brevetto '913 al "Board of Patent Appeals and Interferences" (BPAI) dell'USPTO, che accolse l'appello ma, nel 2010, stabilì che non era brevettabile. Tuttavia, la WARF fu in grado di riaprire il procedimento. Nel gennaio 2013 vennero definitivamente autorizzate.

Nel luglio 2013, la CW annunciò che avrebbe impugnato la decisione di autorizzare le richieste di brevetto '913 alla "US Court of Appeals for the Federal Circuit" (CAFC). La CAFC contestò la legittimità del ricorso della CW; il caso non procedette fino alla risoluzione del problema.