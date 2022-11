Cefalea da weekend: che cos’è e come affrontarla

Comunemente si pensa che lo stress e la stanchezza siano fra le concause della cefalea , e in effetti spesso è così: nei periodi intensi, in cui si è esauriti fisicamente e mentalmente, è più facile sviluppare crisi dolorose. Tuttavia, è vero anche il contrario: esiste una particolare forma di mal di testa , detta cefalea da weekend , che compare quando finalmente ci si rilassa e si rallentano i ritmi.

Le cause della cefalea da weekend

Come dice la definizione stessa, la cefalea da weekend è una particolare forma di mal di testa, quasi sempre emicrania, che si manifesta nei fine settimana, quando cioè si ha modo di rallentare i ritmi e di "staccare la spina".

All'apparenza può sembrare paradossale che questa problematica compaia proprio nei giorni liberi, ma in realtà non è così: a differenza di altre forme di mal di testa, come la cefalea tensiva, in cui la crisi esordisce durante l'evento stressante, infatti, nell'emicrania il dolore subentra quando la situazione logorante che l'ha innescato è terminata e la persona ha iniziato a rilassarsi.

La causa? Ancora oggi non sono note né le ragioni di questo accadimento né i meccanismi, anche se si ipotizza che la distensione psicofisica che segue a uno stress sia in grado di provocare una variazione di alcuni equilibri ormonali e biochimici, responsabili in qualche modo della crisi.

Basti pensare che quando si è sotto stress l'organismo produce una grande quantità di ormoni, tra cui il cortisolo. Quando si rallentano i ritmi, i livelli ormonali scendono bruscamente: la rapida caduta dei valori di cortisolo e di altre sostanze provoca dolore alla testa.

Ciò è quanto accadrebbe anche nella cefalea da weekend: nel momento in cui il soggetto si ferma e si riposa, scatta l'evento doloroso.