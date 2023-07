Cefalea a Grappolo: Sintomi, Cause e Terapia

Benché vi siano numerose ipotesi, l' eziologia è tutt'ora ignota. La cefalea a grappolo è meno diffusa rispetto alla cefalea di tipo tensivo e all' emicrania , ma rappresenta comunque la terza tipologia più comune di cefalea primaria . A differenza delle altre due forme, però, colpisce più frequentemente gli uomini e non è chiaro se la predisposizione genetica svolga un ruolo importante nella sua comparsa.

Nota. La cefalea a grappolo non è causata da una condizione cerebrale sottostante, come un tumore o un aneurisma .

L'intenso dolore insorge a seguito dell'eccessiva dilatazione dei vasi sanguigni cranici, che esercitano pressione sul nervo trigemino . Le cause della cefalea a grappolo non sono state ancora completamente chiarite, esistono però alcune ipotesi:

Sembra che questi fattori agiscano nella fase attiva della malattia, cioè durante il periodo delle crisi dolorose (il grappolo), e non in fase di remissione (fra un grappolo e l'altro). Inoltre, è da segnalare che la cefalea a grappolo tende a comparire con maggiore frequenza durante il periodo di cambiamento climatico, soprattutto in primavera e in autunno. Gli attacchi si presentano, comunque, con frequenza, durata e intensità estremamente variabili da persona a persona.

Diagnosi

La diagnosi della cefalea a grappolo è basata principalmente sulla descrizione della sintomatologia riferita dal paziente. La cefalea a grappolo si presenta con un caratteristico tipo di dolore (per posizione ed intensità) e con un preciso modello di attacco (frequenza e durata): è necessario riportare al medico queste informazioni per definire l'entità del disturbo.

Se l'esame fisico è eseguito durante un episodio di cefalea a grappolo, è possibile evidenziare, talvolta, la sindrome oculo-pupillare di Bernard-Horner (abbassamento unilaterale della palpebra, restringimento della pupilla ecc.). Questi sintomi non sono generalmente presenti in altri momenti.

Non è disponibile alcuna prova che possa fornire una conferma diagnostica, ma il paziente, talvolta, è sottoposto ad ulteriori indagini per escludere altre cause che possono stare alla base della cefalea o per ricercare condizioni patologiche più gravi. Ad esempio:

La tomografia computerizzata ( TAC ) e la risonanza magnetica consentono di escludere le lesioni a sviluppo espansivo benigne o maligne, come un adenoma ipofisario od una neoplasia cerebrale.

( ) e la consentono di escludere le lesioni a sviluppo espansivo benigne o maligne, come un adenoma ipofisario od una neoplasia cerebrale. La puntura lombare (rachicentesi, tecnica che prevede l'estrazione del liquido cefalorachidiano) viene eseguita per ottenere la diagnosi differenziale rispetto a condizioni come un'infezione, una meningite o un'altra condizione neurologica.

Diagnosi differenziale

Il medico deve escludere una serie di altre cause che provocano manifestazioni simili alla cefalea a grappolo, come:

Nevralgia del trigemino : si presenta con cefalee spesso bilaterali (la cefalea a grappolo tende invece ad essere unilaterale);

: si presenta con cefalee spesso bilaterali (la cefalea a grappolo tende invece ad essere unilaterale); Emicrania cronica parossistica : condizione simile alla cefalea a grappolo, ma gli attacchi sono molto più brevi (spesso della durata di pochi secondi);

: condizione simile alla cefalea a grappolo, ma gli attacchi sono molto più brevi (spesso della durata di pochi secondi); Sinusite: si presenta con dolore al volto, localizzato nelle stesse zone della cefalea a grappolo, ma non si manifesta con carattere episodico.

Il paziente dovrebbe consultare un medico non appena iniziano a verificarsi gli episodi di cefalea a grappolo, per escludere altre patologie e per trovare il trattamento più efficace. Il mal di testa, anche se grave, di solito non è il risultato di una malattia di base, ma può occasionalmente indicare una condizione medica molto grave, come ad esempio un tumore al cervello o la rottura di un vaso sanguigno (aneurisma). Inoltre, se si soffre di cefalea a grappolo, è necessario consultare il medico se il modello del disturbo cambia all'improvviso, se si verificano altri sintomio se questi tendono progressivamente a peggiorare.

Alcune condizioni possono indicare una serie di problemi, tra cui ictus, meningite, encefalite o tumore cerebrale e devono indurre il paziente a cercare cure mediche immediate. Queste possono includere: