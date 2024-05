Come è fatta la Caviglia e quali funzione svolge?

La caviglia è l' articolazione sinoviale del corpo umano , localizzata alle estremità distali di perone e tibia ( ossa della gamba ) e all'estremità prossimale del talo (uno dei 7 elementi ossei tarsali del piede ). La caviglia presenta un complesso sistema di legamenti : i legamenti mediali, che sono in tutto 4, e i legamenti laterali, che sono in tutto 3. Queste strutture, assieme al sinergismo perone-tibia-talo, permettono al piede di compiere due movimenti opposti: dorsiflessione e plantarflessione. La dorsiflessione è quando si sollevano i piedi e si cammina sui talloni; la plantarflessione, invece, è quando ci si alza sulle punte dei piedi. Infortuni molto comuni all'articolazione della caviglia sono le distorsioni . A seguito di una distorsione , i legamenti della caviglia possono subire uno stiramento o rompersi.

Cos'è la caviglia?

La caviglia è l'articolazione sinoviale del corpo umano, situata tra gamba e piede, esattamente nel punto d'incontro di tre ossa: tibia, perone e talo (o astragalo).

La tibia e il perone sono le due ossa che costituiscono la gamba; il talo, invece, è una delle sette ossa che formano il gruppo tarsale del piede.

La caviglia è un esempio di articolazione mobile o diartrosi. Queste articolazioni permettono un ampio range di movimento, in una o più direzioni dello spazio.

Altri esempi di diartrosi sono il ginocchio, la spalla e le dita.

Com'è fatto il piede?

Shutterstock

Gli anatomisti suddividono le ossa del piede in tre gruppi: le ossa tarsali (o del gruppo tarsale), le ossa metatarsali (o del gruppo metatarsale) e le falangi.

Nel loro insieme, le ossa tarsali sono 7 e compongono una struttura chiamata tarso. Sono classificate come ossa larghe. Da una parte, sono collegate con la tibia e il perone; dall'altra, con le ossa metatarsali.

Le ossa metatarsali sono 5, disposte parallelamente l'una all'altra. Sono ossa lunghe, alla cui estremità si articolano le falangi.

Infine, le falangi sono 14 e formano le dita dei piedi. Tranne l'alluce che è costituito da 2 falangi, tutte le altre dita dei piedi ne possiedono 3 per ciascuno.

Cosa si intende veramente per caviglia?

La definizione di caviglia fornita poc'anzi è quella nota ai più e che si utilizza nel parlare comune.

Tuttavia, è bene precisare che, nel linguaggio puramente medico-anatomico, il termine caviglia identifica l'insieme di tre articolazioni:

l' articolazione talocrurale (o tibio-tarsica),

(o tibio-tarsica), l' articolazione sottotalare e

e l'articolazione tibio-fibulare inferiore (o tibio-peroneale inferiore).

Di questi tre elementi articolari, l'articolazione talocrurale corrisponde alla caviglia nel linguaggio comune; infatti è conosciuta anche caviglia propriamente detta.