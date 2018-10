Castrazione Chimica: Cos'è? Scopi, Funzionamento, Farmaci ed Effetti

Nata come trattamento di tumori ormono-dipendenti (es: cancro alla prostata ), la castrazione chimica è oggi nota ai più soprattutto perché, in diversi Paesi del Mondo (non l'Italia), trova impiego come forma di pena per i reati a sfondo sessuale. Attualmente, i farmaci maggiormente impiegati per ottenere la castrazione chimica sono: gli anti-gonadotropinici, gli anti-androgeni non-steroidei e gli agonisti dell'ormone di rilascio delle gonadotropine. Oltre al calo della libido, la castrazione chimica riduce le fantasie sessuali, la capacità eccitazione sessuale nonché una serie di effetti collaterali spiacevoli, sia nell'uomo che nella donna.

La castrazione chimica è una forma di inibizione dell'attività delle gonadi, ottenuta per mezzo di farmaci – detti volgarmente farmaci anafrodisiaci – e caratterizzata da una repressione della libido (o desidero sessuale ). La castrazione chimica può essere reversibile o irreversibile , a seconda delle sue finalità. Salvo casi particolari (che saranno oggetto di discussione nel capitolo dedicato agli "Usi"), la castrazione chimica è un tipo di castrazione conservativa , nel senso che non prevede l'asportazione/eliminazione delle gonadi maschili o femminili, come invece accade nella castrazione chirurgica . In quanto inibitrice farmacologica dell'attività delle gonadi, la castrazione chimica rientra tra le potenziali cause di ipogonadismo acquisito di tipo iatrogeno .

Usi

La castrazione chimica è nota ai più per essere una forma di pena applicabile, in alcuni Paesi del Mondo (non l'Italia), alle persone (uomini in particolare) macchiatesi di reati a sfondo sessuale (es: stupri, atti di pedofilia ecc.).

In pochi, però, sanno che i farmaci per l'attuazione della castrazione chimica sono nati con lo scopo di combattere il carcinoma della prostata e che fanno parte del piano terapeutico preliminare, impiegato nel processo di cambiamento del sesso da uomo a donna, per quanto concerne i soggetti transessuali.

Lo sapevi che… Il primo uso storico della castrazione chimica risale al 1944.

Castrazione Chimica come Pena per i Reati a Sfondo Sessuale La castrazione chimica come forma di pena per i reati a sfondo sessuale è una pratica dagli effetti reversibili, adottata in diversi Paesi del Mondo, tra cui: gli Stati Uniti, l'Australia, l'India, il Regno Unito, la Francia, la Polonia,l'Estonia, la Svezia, la Norvegia, la Danimarca, la Spagna, la Germania, la Russia, il Canada, l'Argentina, l'Indonesia, lo Stato di Israele e la Corea del Sud.

In molti dei Paesi sopra elencati, la legislazione relativa penale prevede che lo stesso reo di crimini a sfondo sessuale possa richiedere l'attuazione della castrazione chimica, in cambio di uno sconto di pena.

Come i lettori avranno notato, nell'elenco dei Paesi che applicano la castrazione chimica in ambito penale, non rientra l'Italia, sebbene alcuni partiti politici, in tempi passati, ne avessero avanzato l'utilizzo.

Un mito da sfatare Ormai da diversi anni, la scienza ha sfatato il mito secondo cui in pedofili e violentatori siano presenti livelli di testosterone superiori alla normalità.

Uso Medico della Castrazione Chimica Alcuni farmaci adottati per la castrazione chimica trovano impiego in ambito medico come forma di trattamento dei tumori ormono-dipendenti, in primis il cancro della prostata (i tumori ormono-dipendenti sono quelle neoplasie che risentono dei livelli ormonali presenti nell'organismo).