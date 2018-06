La cartilagine del ginocchio è l'indispensabile componente cartilaginea del ginocchio che ricopre la superficie inferiore del femore, la superficie superiore della tibia e la superficie interna della rotula.

La cartilagine del ginocchio è di tipo fibroso, in alcune aree dell'articolazione, e di tipo ialino, in altre; la sua disposizione non è casuale, ma è in funzione dei compiti che deve svolgere.

Per una comprensione migliore: Anatomia e Funzione del Ginocchio

Il ginocchio è l'importante articolazione sinoviale del corpo umano, posta tra femore (superiormente), tibia (inferiormente) e rotula (anteriormente).

Oltre alla cartilagine, il ginocchio comprende diversi altri elementi strutturali, tra cui: