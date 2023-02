Cartilagine del Ginocchio: anatomia, funzione e lesioni

Generalità La cartilagine del ginocchio è lo strato di tessuto cartilagineo che riveste la superficie inferiore del femore, la superficie superiore della tibia e la superficie interna della rotula. Shutterstock La cartilagine del ginocchio è divisibile in tre zone, i cui nomi sono: menisco mediale, menisco laterale e cartilagine articolare. Il menisco mediale e il menisco laterale risiedono esclusivamente sulla superficie della tibia; la cartilagine articolare, invece, occupa l'intera superficie inferiore del femore, l'intera superficie interna della rotula e le parti di superficie superiore della tibia non ricoperta dai due menischi.

La cartilagine del ginocchio riveste diverse funzioni, le quali sono indispensabili al corretto funzionamento dell'articolazione e alla salvaguardia della sua salute. Cos'è la Cartilagine: un breve ripasso La cartilagine, o tessuto cartilagineo, è un tessuto connettivo, avente funzione di sostegno e dotato di estrema flessibilità e resistenza.

Costituita dai condrociti (una particolare linea cellulare) e sprovvista di vasi sanguigni, la cartilagine presente nel corpo umano non è tutta esattamente uguale, ma possiede particolarità diverse a seconda della sede anatomica e dei compiti specifici a cui è preposta.

Ecco allora che, in conseguenza delle suddette particolarità, gli anatomisti hanno pensato di distinguere il tessuto cartilagineo in tre tipologie: la cartilagine ialina, la cartilagine elastica e la cartilagine fibrosa. Cartilagine ialina . Liscia, flessibile e di colore bianco-bluastro, è il tipo di cartilagine più diffuso nel corpo umano.

Sede (esempi): costole, naso, trachea, bronchi, laringe e superfici articolari.

Sede (esempi): padiglioni auricolari, tube di Eustachio ed epiglottide.

È riccamente presente a livello articolare.

Sede (esempi): dischi intervertebrali, menischi del ginocchio e sinfisi pubica. Ai fini della comprensione di questo articolo sulla cartilagine del ginocchio, è particolarmente importante tenere a mente l'esistenza e le caratteristiche delle cartilagini ialina e fibrosa.

Cos'è La cartilagine del ginocchio è l'indispensabile componente cartilaginea del ginocchio che ricopre la superficie inferiore del femore, la superficie superiore della tibia e la superficie interna della rotula.

La cartilagine del ginocchio è di tipo fibroso, in alcune aree dell'articolazione, e di tipo ialino, in altre; la sua disposizione non è casuale, ma è in funzione dei compiti che deve svolgere. Com'è fatto il Ginocchio: un breve ripasso Shutterstock Il ginocchio è l'importante articolazione sinoviale del corpo umano, posta tra femore (superiormente), tibia (inferiormente) e rotula (anteriormente).

Oltre alla cartilagine, il ginocchio comprende diversi altri elementi strutturali, tra cui: La membrana sinoviale , che tappezza l'articolazione dall'interno e produce il liquido sinoviale, un fluido con un'azione lubrificante per tutte le strutture interne del ginocchio;

, che tappezza l'articolazione dall'interno e produce il liquido sinoviale, un fluido con un'azione lubrificante per tutte le strutture interne del ginocchio; I legamenti collaterali , i legamenti crociati e il tendine rotuleo , i quali, tutti assieme, garantiscono la stabilità dell'articolazione e il giusto allineamento tra femore e tibia;

, i e il , i quali, tutti assieme, garantiscono la stabilità dell'articolazione e il giusto allineamento tra femore e tibia; Le borse sinoviali, che sono piccole sacche di membrana sinoviale, ripiene di un liquido lubrificante molto simile al liquido sinoviale; Grazie alla sua posizione strategica e alla sua particolare anatomia, il ginocchio gioca un ruolo fondamentale nel sostenere il peso del corpo e nel permettere i movimenti di estensione e flessione della gamba, durante una camminata, una corsa, un salto ecc. Per approfondire: Ginocchio: com'è fatto e come funziona?

Anatomia Secondo la più classica delle descrizioni anatomiche, la cartilagine del ginocchio è divisibile in tre zone, i cui nomi sono: Menisco mediale ,

, Menisco laterale e

e Cartilagine articolare. Le zone del menisco mediale e del menisco laterale localizzano esclusivamente sulla tibia, mentre la zona della cartilagine articolare si ripartisce tra: superficie inferiore del femore, superficie interna della rotula e superficie superiore della tibia non ricoperta dalle zone dei menischi. Shutterstock Menisco mediale: i dettagli Il menisco mediale, o menisco interno, è la zona di cartilagine del ginocchio a forma di mezzaluna (o di C), che prende posto sulla porzione mediale della superficie superiore della tibia. In anatomia, il termine "mediale" è sinonimo di vicinanza al piano sagittale, cioè l'asse antero-posteriore che separa simmetricamente il corpo umano in due metà, una metà destra e una metà sinistra.

Con riferimento al menisco mediale, quindi, la porzione mediale della superficie superiore della tibia non è altro che la porzione di tale superficie ossea più vicina all'asse che divide in due metà uguali e simmetriche il corpo umano. Il menisco mediale è pura cartilagine fibrosa, caratterizzata da un'elevata resistenza. Per approfondire: Menisco Mediale: anatomia, funzione e patologie Menisco laterale: i dettagli Il menisco laterale, o menisco esterno, è la zona di cartilagine del ginocchio più simile a una O, che a una mezzaluna, che si estende sulla porzione laterale della superficie superiore della tibia. In anatomia, il termine "laterale" è sinonimo di lontananza dal piano sagittale.

Con riferimento al menisco laterale, quindi, la porzione laterale della superficie superiore della tibia non è altro che la porzione di tale superficie ossea più lontana dall'asse che divide in due metà uguali e simmetriche il corpo umano. Come il menisco mediale, il menisco laterale è pura cartilagine fibrosa, contraddistinta da un'elevata resistenza. Cartilagine articolare: i dettagli Shutterstock La cartilagine articolare è la zona di cartilagine del ginocchio che occupa la quasi totalità della superficie inferiore del femore, la faccia interna della rotula e le aree della superficie superiore della tibia incluse all'interno dei due menischi.

Esempio di cartilagine ialina, la cartilagine articolare è uno strato cartilagineo bianco, duro, liscio, flessibile e, grazie all'azione lubrificante garantita dal liquido sinoviale, anche molto scivoloso. Lo sapevi che... La zona della in cui prendere la cartilagine articolare costituisce parte del cosiddetto piatto tibiale.