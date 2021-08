Cardiopatia - Cardiopatie

Cos'è Cardiopatia: Cos’è? Shutterstock "Cardiopatia" è il termine medico che indica una qualsiasi malattia di cuore. Esso, infatti, deriva dall'unione di due parole di origine greca: "kardia", che vuol dire "cuore", e "páteia", che significa "sofferenza", "malattia". Da "cardiopatia" deriva "cardiopatico", espressione che definisce la persona malata di cuore. Quali sono le Cardiopatie? Sulla base della definizione appena fornita, quindi, sotto la voce cardiopatia rientrano: Le coronaropatie,

Le aritmie cardiache,

I difetti cardiaci congeniti,

Le valvulopatie,

Le cardiomiopatie,

Le infezioni cardiache. Coronaropatie Una coronaropatia è una malattia del cuore dovuta a una sofferenza delle arterie coronarie. Le arterie coronarie, o semplicemente coronarie, sono i vasi sanguigni deputati a nutrire di sangue ossigenato il cuore, mantenendolo così in vita e favorendone la corretta funzione. Tra le malattie di cuore più diffuse al Mondo, le coronaropatie sono all'origine di tutti i fenomeni di cardiopatia ischemica, ossia quelle condizioni durante le quali si assiste a una riduzione dell'apporto di sangue al miocardio con conseguente sofferenza di quest'ultimo. Ecco quindi che le coronaropatie sono strettamente correlate all'angina pectoris (blocco temporaneo dell'afflusso di sangue al miocardio) e all'infarto del miocardio (blocco permanente dell'apporto sanguigno con successiva morte del tessuto miocardico). Aritmie Cardiache Un'aritmia cardiaca è un'alterazione del normale ritmo di battito del cuore. Durante un'aritmia cardiaca, il cuore può battere più veloce del normale, più lentamente o in modo irregolare. A seconda della tipologia, le aritmie cardiache possono limitarsi a provocare una lieve sintomatologia, facilmente controllabile, oppure possono avere gravi conseguenze, risultando perfino fatali. Difetti Cardiaci Congeniti Per difetto cardiaco congenito s'intende una malformazione anatomica del cuore presente fin dalla nascita. Come il lettore avrà modo di ripassare successivamente, il cuore presenta una specifica anatomia, che gli permette di adempiere perfettamente alle sue funzioni. Un difetto anatomico come potrebbe essere, per esempio, un foro nel setto interatriale compromette la funzione cardiaca, con ovvie ripercussioni sulla qualità di vita del paziente. Valvulopatie Il termine "valvulopatia" indica qualsiasi anomalia strutturale e/o funzionale a carico di una delle quattro valvole cardiache. Le valvulopatie possono avere una natura congenita, cioè essere presenti fin dalla nascita; oppure possono essere condizioni acquisite, ossia sviluppate nel corso della vita per vari motivi (es: ipertensione, invecchiamento, febbre reumatica ecc.). Tra le più comuni valvulopatie, figurano: la stenosi aortica, l'insufficienza aortica (o rigurgito aortico), la stenosi mitralica, il prolasso della valvola mitrale e l'insufficienza mitralica. Cardiomiopatie Per "cardiomiopatia" s'intende qualsiasi patologia di cuore riconducibile a un'alterazione strutturale del miocardio, avente poi ripercussioni a livello funzionale. Il miocardio è il caratteristico muscolo cardiaco e costituisce la pareti delle quattro camere (due atri e due ventricoli) che dividono l'interno del cuore. Esistono diversi tipi di cardiomiopatia; le quattro tipologie principali sono: La cardiomiopatia dilatativa , che si caratterizza per una dilatazione del ventricolo sinistro del cuore;

, che si caratterizza per una dilatazione del ventricolo sinistro del cuore; La cardiomiopatia ipertrofica , che si contraddistingue per un ispessimento delle pareti ventricolari;

, che si contraddistingue per un ispessimento delle pareti ventricolari; La cardiomiopatia restrittiva , in cui si osserva un irrigidimento del tessuto miocardico e un'incapacità da parte di quest'ultimo di rilassarsi;

, in cui si osserva un irrigidimento del tessuto miocardico e un'incapacità da parte di quest'ultimo di rilassarsi; La cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro, che si contrassegna per la morte di una porzione fondamentale di ventricolo destro (quella in cui risiede parte del sistema elettrico di conduzione cardiaca) e per la sostituzione di tale porzione con tessuto cicatriziale.

L'esito finale di questi cambiamenti è un'alterazione del normale ritmo cardiaco. Infezioni Cardiache Batteri, virus, funghi e perfino parassiti possono aggredire il cuore e provocare delle infezioni, che a loro volta generano infiammazione. Il tipo di infezione cardiaca più noto è l'endocardite, in cui l'oggetto del processo infettivo è l'endocardio, ossia le membrana traslucida e biancastra che riveste internamente tutte le cavità del cuore. Tuttavia, è da segnalare che esistono anche la pericardite infettiva e la miocardite infettiva: la prima è un'infezione che interessa la membrana che avvolge il cuore, membrana meglio nota come pericardio; la seconda, invece, è un'infezione che riguarda il miocardio. Chi studia e cura le Cardiopatie? A occuparsi della diagnosi, della cura e della prevenzione della cardiopatie è il cardiologo.

Prognosi Quali fattori incidono sul Decorso di una Cardiopatia? La prognosi dipende da numerosi fattori: dal tipo di cardiopatia, dallo stadio di avanzamento di quest'ultima, dalla presenza di altre patologie (comorbilità), dall'età del paziente e dalla tempestività di diagnosi e trattamento.