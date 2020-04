Carcinomi: Definizione, Cause e Diagnosi

Le cellule di tipo epiteliale costituiscono i tessuti epiteliali; i tessuti epiteliali rivestono le superfici di tutte le strutture esterne e interne del corpo umano , cavità e ghiandole comprese. I carcinomi sono tumori maligni altamente infiltranti e metastatizzanti. A seconda della cellula epiteliale da cui tra origine, un carcinoma può essere: un carcinoma a cellule squamose, un adenocarcinoma, un carcinoma a cellule transizionali e un carcinoma a cellule basali . Per diagnosticare un carcinoma è fondamentale l'esame bioptico (o biopsia ). Dalla biopsia, i medici sono in grado di trarre informazioni relative alla stadiazione e al grado della neoplasia maligna.

Ogni carcinoma è una neoplasia maligna dal buon potere infiltrante e metastatizzante. Con potere infiltrante (o potere infiltrativo ), i medici intendono la capacità di un carcinoma di "intaccare" le regioni anatomiche adiacenti, facendosi largo in mezzo ad altri organi o barriere tissutali. Con potere metastatizzante , invece, fanno riferimento alla facoltà delle cellule di un carcinoma di diffondersi, attraverso il sangue o il circolo linfatico , in altri organi o tessuti del corpo umano.

Cause

Cause: perché insorge un Carcinoma?

Il corpo umano contiene poco più di 37 trilioni di cellule. Queste cellule hanno un ciclo vitale, che comporta una fase di crescita, di divisione e di morte. L'intero ciclo vitale di una generica cellula del corpo umano dipende dal patrimonio genetico contenuto nel nucleo cellulare e noto come DNA. Il DNA è una macchina altamente efficiente e precisa, capace di dirigere e controllare accuratamente le fasi di crescita, divisione e morte.

Un carcinoma insorge a seguito di un danno irreparabile a carico del DNA (mutazione), danno che impedisce allo stesso DNA di regolare con precisione e accuratezza i processi cellulari di crescita, divisione e morte.

Ne consegue che la cellula o le cellule coinvolte dalla mutazione del patrimonio genetico crescono e si dividono in maniera incontrollata (si parla anche di proliferazione cellulare incontrollata).

Le cellule di un carcinoma – ma in realtà tutte le cellule di una neoplasia maligna – prendono anche il nome di "cellule impazzite": questa dicitura sta a indicare proprio l'anomalia che le contraddistingue e la caratteristica mancanza di controllo nei processi di crescita e divisione.

Qualche dettaglio in più sui processi mutazionali

A provocare un qualsiasi carcinoma – così come un altro tumore maligno – non è mai una sola mutazione del DNA, ma una serie di mutazioni.

In genere, le mutazioni che causano un carcinoma, in un essere umano, compaiono in diversi momenti della vita; in altre parole, la proliferazione cellulare incontrollata, tipica dei carcinomi, è frutto di un lento accumulo di mutazioni, durante il processo di invecchiamento.

Il lento accumularsi di mutazioni nel corso della vita, da parte di chi sviluppa un carcinoma, spiega per quale motivo i pazienti sono solitamente persone anziane. Giovani con un carcinoma sono individui particolarmente sfortunati, in quanto, per loro, l'accumulo di mutazione è stato assai rapido.