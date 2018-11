Nella maggior parte dei casi, la formazione di un carcinoma squamoso è dovuta a un'esposizione eccessiva ai raggi UV del sole o delle lampade abbronzanti; più raramente, a uno stato di immunodepressione, al contatto con certi agenti chimici tossici oppure alla predisposizione genetica.

I carcinomi squamosi si manifestano con un segno cutaneo, le cui caratteristiche variano soprattutto in relazione alla sede.

Per la diagnosi di carcinoma squamoso, sono fondamentali: l'esame obiettivo, l'anamnesi e la biopsia tissutale.

Il carcinoma squamoso è un tumore ampiamente curabile, a patto, però, che la terapia – la quale consiste in un'opera di rimozione del segno cutaneo – sia tempestiva.

Breve ripasso della Pelle

Per capire cos'è il basalioma, è doveroso rivedere alcuni concetti fondamentali relativi alla pelle e a una sua linea cellulare molto importante, le cosiddette cellule basali: