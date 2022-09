Capovolgere o ruotare il materasso è utile?

Capovolgere o ruotare il materasso sono azioni che solitamente si compiono alcune volte nel corso dell'anno, un po' per non consumare sempre lo stesso lato, e un po' nella convinzione che così facendo l'igiene ne guadagni. Essendo piuttosto pesante però non si tratta certo di un'operazione semplicissima da fare, quindi prima di compiere tale sforzo è bene chiedersi se serva veramente. Se è vero infatti che di tanto in tanto girare o ruotare il materasso può aiutare a farlo durare più a lungo e a dormire più comodamente, è bene ricordare che non tutti sono progettati per subire queste manovre e, in alcuni casi procedere comunque potrebbe causare più danni che benefici. Ecco come capire cosa è giusto fare con il proprio modello.

I vantaggi di capovolgere o ruotare il materasso Anche se i due termini possono essere confusi, capovolgere il materasso non è la stessa cosa di ruotarlo. Capovolgere il materasso significa fare in modo che il lato rivolto verso la rete o le doghe arrivi a fine operazione a essere rivolto verso il soffitto e viceversa. Ruotando il materasso, invece, gli si fa compiere un giro di 180 gradi, in modo che la parte del che era vicino alla testata del letto si trovi ai piedi del letto e viceversa. In alcuni casi, capovolgere o ruotare il materasso può farlo durare più a lungo perché consente all'usura di essere distribuita in modo più uniforme, cosa molto difficile se non si cambia mai la posizione del materasso, visto che la maggior parte della gente tende a dormire nello stesso punto del letto e nella medesima posizione, rovinandone quindi solo una porzione. Per lo stesso motivo queste manovre possono anche aiutare a dormire meglio, visto che la parte consumata potrebbe non fornisce un supporto adeguato per il riposo.

Quali materassi non devono essere spostati Capovolgere o ruotare il materasso di tanto in tanto può quindi essere una buona idea, ma solo nel caso si tratti di modelli dall'imbottitura uniforme. Molti materassi moderni non sono pensati per essere capovolti perché progettati con strati diversi nei due lati. Solitamente quello inferiore è più rigido, visto che la sua funzione primaria è quella di sostenere, mentre quello superiore più morbido, così da rimandare una sensazione di maggior comfort a contatto con il corpo. Per quanto riguarda le tempistiche, invece, non esistono istruzioni precise in merito a quante volte capovolgere o ruotare un materasso ma indicativamente si può stimare che sia utile farlo in una finestra che varia dai 3 ai 6 mesi. Se però si nota che il materasso inizia a cedere si può anche farlo più spesso.

Cosa fare con i materassi dei bambini A differenza di quelli degli adulti, i materassi dei bambini necessitano di essere capovolti o girati più di rado o affatto, nel caso di bambini molto piccoli e quindi particolarmente leggeri che non modificano la struttura, o che a causa della crescita cambiano il materasso prima che arrivi il momento di girarlo o capovolgerlo. In questo caso però è sempre bene controllare le indicazioni sul libretto di manutenzione del materasso, visto che alcuni sono progettati con un lato più rigido per i neonati e uno leggermente più morbido per i bambini di età superiore a 1 anno.