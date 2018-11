Capitello Radiale: Cos'è? Anatomia, Funzione e Fratture

Per via della posizione che occupa, il capitello radiale è una parte di radio facilmente vittima di traumi che possono provocarne la frattura. Secondo quanto riportano le statistiche, la frattura del capitello radiale rappresenterebbe il 20% di tutti gli infortuni a carico del gomito , interesserebbe più spesso le donne che non gli uomini e, infine, sarebbe più frequente tra le persone di età compresa tra i 30 e i 40 anni .

I sintomi tipici di una frattura del capitello radiale sono:

Dolore al gomito;

al gomito; Gonfiore in corrispondenza del gomito;

in corrispondenza del gomito; Difficoltà a piegare e raddrizzare il gomito, accompagnata a un aumento del dolore.

Diagnosi di Frattura del Capitello Radiale

Per la diagnosi di una frattura del capitello radiale, è fondamentale l'esame ai raggi X del gomito.

Terapia della Frattura del Capitello Radiale

Il trattamento di una frattura del capitello radiale varia in relazione alla gravità dell'infortunio.

Nello specifico, per le fratture meno severe, è sufficiente un trattamento conservativo, incentrato sul un periodo di immobilizzazione, tramite gesso o tutore rigido, dell'arto superiore affetto; per le fratture gravi, invece, occorre attuare un piano terapeutico di natura chirurgica per saldare i frammenti ossei, seguito da un periodo di immobilizzazione e da sedute di fisioterapia (serve a ripristinare la mobilità del gomito).

DURATA DELL'IMMOBILIZZAZIONE

In genere, le fratture del capitello radiale richiedono un periodo di immobilizzazione della durata di 2-3 settimane.

L'immobilizzazione è fondamentale per favorire la saldature delle crepe o frammentazioni.

CHIRURGIA: QUALCHE DETTAGLI IN PIÙ

Le operazioni chirurgiche per la gestione delle fratture del capitello radiale più gravi possono comprendere:

L'inserimento di viti o perni per favorire la saldatura;

Il rimpiazzo con parti metalliche di porzioni ossee andate in frantumi e non recuperabili;

La riparazione dei legamenti del gomito vittime di lesione.

Tempi di Recupero da una Frattura del Capitello Radiale

Per recuperare da una frattura del capitello radiale in modo soddisfacente, servono in media dalle 6 alle 8 settimane.

In caso di gravi fratture del capitello radiale, i tempi di guarigione potrebbero allungarsi e, in caso di interessamento dell'articolazione del gomito, quest'ultima potrebbe non recuperare mai appieno la propria naturale mobilità.

Per sperare in una guarigione migliore da una frattura del capitello radiale, è fondamentale rispettare le indicazioni del medico in merito alla terapia.