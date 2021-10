Capecitabina: Come si Assume ed Effetti Collaterali

Generalità Che Cos'è la Capecitabina e Caratteristiche generali La capecitabina è un principio attivo ad azione antitumorale appartenente alla categoria dei citostatici. Shutterstock Capecitabina - Struttura Chimica Va precisato, tuttavia, che la capecitabina di per sé non è un agente citostatico in quanto si tratta di un profarmaco che, in seguito a metabolismo, viene trasformato nel principio farmacologicamente attivo: il 5-fluorouracile (5-FU). La capecitabina deve essere assunta per via orale, difatti la si trova in medicinali formulati come compresse da assumere per bocca. Tali medicinali, per essere dispensati, necessitano di presentazione di ricetta medica non ripetibile di tipo limitativo (RNRL - farmaci vendibili al pubblico solo su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti). Si tratta di medicinali classificati in fascia A, pertanto, il loro costo può essere rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), interamente o parzialmente (in alcuni casi potrebbe essere necessario il pagamento di un ticket). Esempi di Medicinali contenenti Capecitabina Capecitabina Accord®

Capecitabina Medac®

Capecitabina Mylan®

Capecitabina Teva®

Capecitabina zentiva®

Ecansya®

Xeloda®

A Cosa Serve? Quando si Usa la Capecitabina e quali sono le sue Indicazioni Terapeutiche? L'impiego della capecitabina è indicato per il trattamento di: Tumori del colon;

Tumori del retto;

Tumori della mammella;

Tumori dello stomaco. Inoltre, il principio attivo può essere utilizzato anche per prevenire la ricomparsa di tumori del colon in seguito alla completa rimozione chirurgica dello stesso tumore.

Avvertenze e Precauzioni Cosa bisogna sapere prima di assumere la Capecitabina Prima di iniziare la terapia a base di capecitabina, il medico deve essere informato se: Si ha un deficit parziale dell'attività dell'enzima diidropirimidina deidrogenasi o DPD (il deficit di DPD costituisce una rara patologia presente fin dalla nascita che, di norma, non si associa a problemi di salute, a meno che non si assumano alcuni tipi di medicinali, come ad esempio, la capecitabina. I pazienti con deficit di DPD che assumono capecitabina, infatti, sono esposti a un maggior rischio d'insorgenza acuta e precoce di effetti indesiderati gravi);

Si è affetti da patologie epatiche e/o renali;

Si soffre o si è sofferto in passato di problemi o disturbi cardiaci di qualsiasi tipo e problemi connessi al flusso sanguigno cardiaco;

Si hanno patologie del cervello, inclusa la diffusione del tumore al cervello;

Si hanno neuropatie;

Si è affetti da diabete;

Si hanno squilibri dei livelli ematici di calcio e squilibri elettrolitici;

Si ha nausea e vomito severi o diarrea;

Si è a rischio di andare incontro a disidratazione;

Si è sofferto di problemi agli occhi;

Si ha una reazione cutanea grave. NOTA BENE La capecitabina può causare stanchezza, capogiri o nausea, pertanto, può alterare le capacità di guidare veicoli e utilizzare macchinari. Si raccomanda, pertanto, cautela e di evitare lo svolgimento delle sopra citate attività qualora simili effetti dovessero manifestarsi.

La capecitabina NON deve essere utilizzata in bambini e adolescenti.

Interazioni Interazioni Farmacologiche fra la Capecitabina e Altri Farmaci Durante la terapia con capecitabina NON si deve assumere la brivudina (principio attivo antivirale usato contro l'herpes zoster), nemmeno nei periodi di pausa in cui non si assume la capecitabina. Qualora si fosse assunta al brivudina, è necessario attendere almeno quattro settimane dalla fine del trattamento prima di iniziare la terapia a base di capecitabina. Inoltre, prima di iniziare il trattamento con l'antitumorale oggetto dell'articolo, è necessario informare il medico se si sta già assumendo o si è recentemente assunto qualcuno dei seguenti farmaci, poiché è necessario usare molta cautela: Radioterapia e altri farmaci antitumorali, come l'oxaliplatino, il cisplatino, il bevacizumab, l'irinotecan;

Acido folinico (o leucovorin, usato per ridurre gli effetti tossici di alcuni antitumorali);

Farmaci usati per trattare la carenza di acido folico;

Farmaci per il trattamento della gotta come l'allopurinolo;

Farmaci anticoagulanti come il warfarin;

Anticonvulsivanti come la fenitoina;

Interferone alfa. Ad ogni modo, prima di iniziare ad utilizzare la capecitabina è opportuno informare il medico se si stanno assumendo, sono stati recentemente assunti o si potrebbero assumere farmaci o prodotti di qualsiasi tipo - inclusi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici, i prodotti omeopatici, ecc. - anche se non riportati nel soprastante elenco.

Meccanismo d'Azione Come Funziona la Capecitabina e Come Agisce? La capecitabina è un profarmaco, ossia non ha attività farmacologica di per sé, ma deve essere metabolizzata da appositi enzimi per essere trasformata nel farmaco attivo. In particolare, la capecitabina - in seguito a metabolismo enzimatico - viene convertita in 5-fluorouracile, un farmaco già utilizzato nella terapia antitumorale come tale. Una volta prodotto il 5-fluorouracile, questo svolge la sua azione antitumorale in tre diversi modi: Inibisce la timidilato sintasi, un enzima fondamentale nella sintesi del DNA;

Si lega all'RNA, dando così origine a un RNA anormale;

Inibisce la sintesi si nuovo RNA bloccando uno degli enzimi implicati in quest'operazione: l''uracile fosfatasi. Poiché DNA e RNA sono fondamentali per la vita delle cellule, inibendone la sintesi s'induce una crescita cellulare sbilanciata che porta alla morte della cellula stessa. Gli effetti derivanti dalla deprivazione di RNA e DNA risultano essere particolarmente marcati nelle cellule con crescita rapida (come quelle tumorali per l'appunto) dove il 5-fluorouracile viene metabolizzato più velocemente.

Dosaggio e Modo d'uso Come si Somministra la Capecitabina e in Quali Dosi? La capecitabina è disponibile per la somministrazione orale sotto forma di compresse. Le compresse devono essere assunte intere, al mattino e la sera, secondo indicazioni mediche, con un bicchiere d'acqua entro trenta minuti dal termine di un pasto. Le compresse NON devono essere masticate, tagliate o frantumate, ma vanno deglutite intere. La posologia di capecitabina deve essere stabilita dal medico in base alla superficie corporea del paziente, in funzione delle condizioni dello stesso e in funzione del tipo e della gravità di patologia da trattare. Tuttavia, di seguito riporteremo, a scopo puramente illustrativo, i dosaggi solitamente utilizzati. Generalmente, la dose abituale impiegata negli adulti è di 1250 mg/m2 di superficie corporea al giorno, da assumersi in due dosi frazionate. Di solito, un ciclo di terapia dura 21 giorni ed è così strutturato: 14 giorni prevedono l'assunzione di capecitabina;

I restanti 7 costituiscono un periodo di pausa durante il quale il farmaco non deve essere assunto. Qualora la capecitabina venga somministrata in associazione ad altri farmaci antitumorali, potrebbe essere necessaria una riduzione della dose di farmaco abitualmente somministrata. Nei pazienti affetti da insufficienza renale moderata o grave potrebbe essere necessaria una riduzione della dose di farmaco somministrato. Ad ogni modo, si raccomanda di attenersi alle indicazioni fornite dal medico .

Gravidanza e Allattamento La Capecitabina può essere utilizzata durante la Gestazione e nelle Madri che Allattano al Seno? L'uso della capecitabina nelle donne in gravidanza e nelle madri che allattano al seno non deve essere effettuato. In particolare, l'allattamento al seno deve essere sospeso per tutta la durata della terapia con il farmaco e per due settimane dopo l'assunzione dell'ultima dose. Le donne in età fertile che assumono la capecitabina devono utilizzare metodi contraccettivi efficaci durante il trattamento e per sei mesi dopo il termine dello stesso. I pazienti di sesso maschile in terapia con capecitabina la cui partner è in età fertile devono adottare mezzi contraccettivi efficaci per tutto il trattamento con il principio attivo e per tre mesi dopo l'assunzione dell'ultima dose. In caso di dubbi, rivolgersi al medico o al ginecologo.