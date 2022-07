Canoa gonfiabile: quale acquistare? Le migliori disponibili online

Canoa gonfiabile: cos'è e quali benefici apporta Un modo semplice ed economico per approcciare alla pratica del kayak: la canoa gonfiabile è tra i prodotti più gettonati di stagione. Tra gli elementi che hanno reso questo accessorio un vero e proprio trend ci sono certamente la sua facilità di utilizzo e quella di trasporto, oltre che il fatto di essere (anche) una valida alternativa active e fitness al classico materassino per il relax tra le onde. La canoa gonfiabile è sostanzialmente la versione in gomma di quella classica, con alcune evidenti differenze: è più economica e molto meno ingombrante – sia da trasportare che da mettere da parte - anche se naturalmente è meno robusta e più sensibile alle condizioni del mare-lago-fiume rispetto a quella realizzata in materiali più tecnici. A fare la differenza tra i vari modelli disponibili per l'acquisto sono la capienza – ovvero la possibilità di ospitare una, due o più persone a bordo - e la presenza o meno di accessori inclusi nel prodotto, come ad esempio pagaie, borse di trasporto o strumenti per il gonfiaggio rapido. Quanto ai benefici che l'esercizio con questo strumento può apportare, sono molto simili a quelli della canoa rigida: è uno sport completo che sollecita i muscoli delle braccia e delle spalle per il gesto tecnico della "pagaiata", ma anche quelli addominali e del "core". Inoltre, è un'attività che migliora coordinazione, postura e resistenza allo sforzo. Ecco qui di seguito i modelli di canoa gonfiabile più acquistati e meglio recensiti da coloro che fanno i loro acquisti online:

Canoa gonfiabile: la nostra scelta Tra i modelli di canoa gonfiabile disponibili su Amazon, la nostra scelta ricade su un modello di Intex, che non per caso è anche il best-seller assoluto. Ecco perché: Intex Explorer K2 Kayak, Set Kayak Gonfiabile Per Due Persone, 313.94 x 91.44 x 54.86 Cm, Nero Giallo € 136,02 € 183,38 -26% Vedi l'offerta Il kayak gonfiabile Intex fa parte della linea Explorer K2, ed è progettato per due persone (massimo 180 kg) con misure di 312 x 91 x 51 cm. E' dotato di due sedili gonfiabili - regolabili con schienale e removibili - e di maniglie alle estremità per un facile trasporto. Il kayak - che vanta un grande rapporto qualità-prezzo - ha 2 camere d'aria indipendenti con valvole Boston per un gonfiaggio e uno sgonfiaggio più rapidi. Oltre alla canoa, la confezione contiene remi in alluminio, pompa manuale, pinna direzionale removibile e fondo gonfiabile per confort. E' la soluzione migliore per l'utilizzo al lago o in piccoli fiumi.

Canoa gonfiabile: la più venduta Nel segmento delle canoe gonfiabili, Intex piazza diversi suoi modelli al top delle preferenze degli utenti di Amazon. La più gettonata, oltre a quella appena descritta, è un modello più "luxury" proposto dallo stesso produttore. Eccolo: Intex 68309 Canoa Excursion PRO 384 x 94 x 46 cm € 259,99 € 385,42 -33% Vedi l'offerta La Canoa gonfiabile Intex 68309 è realizzata con l'innovativo vinile SuperTough che garantisce al prodotto robustezza e resistenza senza paragoni. La canoa è affidabile e funzionale, facile da spostare grazie alla sua leggerezza e alla pratica maniglia posizionata su entrambi i lati. I materiali utilizzati per la realizzazione sono tutti di altissima qualità, accuratamente selezionati durante le fasi di progettazione. I sedili sono gonfiabili e regolabili con schienale, la capacità massima di 180 Kg (2 persone). Tra gli accessori di questa canoa di alta gamma, troviamo: remi in alluminio da 218 cm, pompa, borsa, kit di riparazione, pinna direzionale, corde di appiglio agli estremi della canoa e poggiapiedi professionale.

Canoa gonfiabile: la migliore per rapporto qualità-prezzo Su Amazon sono disponibili diversi modelli di canoa gonfiabile che abbinano a ottime qualità di base anche un prezzo interessante. Tra tutte, spicca questo modello multi-accessoriato di Vaiku: Vanku Kayak Gonfiabile a 2 Posti con Tettuccio Parasole, Canoa Gonfiabile con Pedalò, Cuscino per Animali Domestici, Doppia Pagaia, Set di Accessori, 340 cm x 95 cm x 52 cm € 219,99 € 279,99 -21% Vedi l'offerta Il kayak di Vanku è dotato di una cappottina parasole staccabile, rinforzata con fibbie e anelli a D. La sua struttura è stabile e facile da installare, e permette di godersi la brezza sotto il sole caldo in laghi e fiumi ed evitare la luce solare diretta. Il kayak in questione è per 2 persone e presentaa dimensioni maggiorate rispetto ad altri modelli, per un maggiore comfort. Con una capacità di carico massima di 272 kg, può trasportare 2 adulti e anche 1 bambino (o animale domestico), grazie al cuscino centrale staccabile. La canoa ha 3 camere d'aria gonfiabili indipendenti, che permettono un gonfiaggio uniforme e senza perdite d'aria. Tra gli accessori, la pompa a mano, due pagaie doppie da 220 cm, borsa per il trasporto, due skeg, un tendalino parasole.

Canoa gonfiabile: la migliore di alta gamma Alcuni modelli di canoa gonfiabile si distinguono per i materiali di costruzione e le caratteristiche tecniche, che le rendono quasi un ibrido rispetto alle canoe tradizionali. E' il caso di quella prodotta da Sevylor: il prezzo è più alto, ma anche la qualità. Sevylor Kayak Gonfiabile Alameda, Mare 3 Posti, Canoa, 375 x 93 cm € 499,00 Vedi l'offerta Il modello Alameda di Sevylor è un robusto kayak a tre posti gonfiabile per due adulti e un bambino, dall'elevata stabilità in acqua grazie all'ampiezza dello scafo. La canoa è dotata di teli antispruzzo a prua e poppa per la conservazione di oggetti, e di valvole Boston per facili operazioni di gonfiaggio e sgonfiaggio; le maniglie di trasporto stampate sui lati fungono anche da supporto per le pagaie. I tre sedili gonfiabili, facili da regolare/rimuovere, offrono il massimo comfort grazie alla struttura sospesa a cinghie. La canoa presenta una scocca esterna in poliestere estremamente robusta, due camere laterali in PVC e un fondo rinforzato con tela cerata per un'elevata stabilità e sicurezza in acqua. Dotazioni: manometro, pinna direzionale, sacca impermeabile, kit di riparazione.