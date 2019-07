I farmaci antimicotici più impiegati in presenza di candidosi esofagea sono il fluconazolo l'itraconazolo; appartenenti alla categoria dei triazoli, il fluconazolo e l'itraconazolo agiscono contro alcuni enzimi che i funghi come Candida albicans utilizzano per riprodursi e sopravvivere (distruggono, quindi, delle molecole essenziali alla riproduzione di Candida albicans).

Se il fluconazolo e l'itraconazolo sono inefficaci, la terapia farmacologica vira su l'amfotericina B, un macrolide polienico, o la capsufungina, un echinocandina.

Per quanto concerne la via di somministrazione dei farmaci suddetti, questa varia in base alla gravità dell'infezione: per infezioni lievi-moderate, è per via orale tramite capsule o pastiglie; per infezioni gravi, invece, è per via endovenosa tramite iniezione.

TERAPIA FARMACOLOGICA QUANDO ALLA CANDIDOSI ESOFAGEA SI ASSOCIA LA CANDIDA ORALE

Quando la candidosi esofagea si associa a candida orale, la terapia farmacologica a base di fluconazolo si arricchisce dell'impiego di un altro medicinale: la nistatina.

TERAPIA FARMACOLOGICA IN CASO DI CANDIDA INVASIVA O AIDS

Se la candidosi esofagea degenera in candida invasiva o interessa un individuo affetto da AIDS, la terapia farmacologica prevede l'impiego delle già citate amfotericina B o capsufungina.