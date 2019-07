Candida albicans è un fungo saprofita (cioè che si nutre di materiale in decomposizione), appartenente alla famiglia dei saccaromiceti . I saccaromiceti sono degli organismi unicellulari particolari, che vivono in colonie e che rientrano nella categoria dei cosiddetti lieviti (esattamente come Saccharomyces cerevisiae , il lievito utilizzato per il pane ).

I funghi che si comportano come Candida albicans – ossia che approfittano di una situazione di difficoltà da parte dell'ospite – sono chiamati funghi opportunisti .

Nel momento in cui, però, questi due sistemi di controllo vengono meno, Candida albicans comincia a moltiplicarsi intensamente, dando luogo alla condizione nota come candida o candidosi.

Candida albicans è, in realtà, un fungo generalmente innocuo per l'essere umano, in quanto i cosiddetti " batteri buoni" costituenti la flora batterica e il sistema immunitario provvedono a prevenirne la proliferazione patologica.

La candida (o candidosi ) è un'infezione fungina (o micosi ) provocata dal fungo Candida albicans. Questo fungo è naturalmente presente nel corpo umano ; in particolare, ama vivere negli ambienti umidi e caldi, come la bocca, la gola, l'esofago il tratto gastrointestinale e i genitali (vagina, nella donna, e glande , nell'uomo).

Candida albicans può infettare anche l'uomo, dando luogo alla cosiddetta candida maschile . Per avere informazioni sulla candida maschile, si consiglia l'articolo presente a questo link .

La candida vaginale è l'infezione fungina prettamente femminile, che risulta dalla proliferazione incontrollata, a livello della vagina, del fungo Candida albicans . Nella maggior parte dei casi clinici, la candida vaginale non costituisce una condizione di salute seria e pericolosa per la donna interessata. La candida vaginale è conosciuta anche come candida vulvovaginale e candidosi vaginale .

La candida vaginale è più frequente tra le donne in terapia antibiotica , le donne affette da diabete mellito o AIDS e le donne che assumono chemioterapici per la cura del cancro .

Secondo la comunità medica, nonostante possa scaturire da rapporti sessuali con persone affette, la candida vaginale non è da considerarsi una malattia sessualmente trasmissibile (come per esempio la sifilide o l' herpes genitale ).

Si ricorda che Candida albicans è innocuo per l'organismo umano, fintanto che il sistema immunitario di quest'ultimo è in grado di controllarne la proliferazione.

Principali situazioni in cui, in caso di candida vaginale, è bene contattare il medico:

Inoltre, in una piccolissima percentuale di donne incinte affette da candida vaginale, l'infezione può trasmettersi al bambino al momento del parto, determinando una condizione nota come candida congenita del neonato (o candida neonatale ).

In assenza di cure adeguate, la candida vaginale nelle donne incinte rappresenta un fattore di rischio di parto prematuro (o parto pretermine ).

Alle persone con diabete o con insufficienza renale che sviluppano la candida, i medici consigliano il ricovero in ospedale, in modo che possano ricevere tutte le cure più efficaci contro l'infezione fungina e contro le complicanze a essa associate.

Inoltre, se colpisce donne in stato di immunodepressione o con particolari patologie (es: diabete), la candida vaginale può degenerare in una condizione sistemica, nota come candidosi invasiva (o candida invasiva ). La candida invasiva è l'infezione risultante dal passaggio nel sangue del fungo Candida albicans ( fungemia o funghemia ) e la sua diffusione in organi importanti, come il cuore ( endocardite ), il cervello ( encefalite ), gli occhi ( endoftalmite ) o le ossa ( osteomielite ). La candida invasiva può essere fatale per il paziente, pertanto rappresenta un'emergenza medica, a cui bisogna prestare soccorso immediato.

Per alcune donne, la candida vaginale rappresenta una condizione recidivante/ricorrente , ossia che si ripresenta di tanto in tanto; tale situazione non è grave dal punto di vista clinico, però può avere ripercussioni di un certo spessore sulla qualità della vita sessuale della paziente.

Nelle donna, le piaghe cutanee in sede genitale sono un segno tipico dell' herpes genitale .

Qualora il medico avesse dei dubbi o ritenesse possibile la presenza di una grave malattia favorente non ancora diagnosticata (come per esempio il diabete), ricorrerà con molta probabilità agli esami diagnostici già più volte menzionati, ovvero l'analisi del sangue, l'esame delle urine e il tampone vaginale.

Le informazioni che emergono dalla storia clinica hanno un'importanza fondamentale per la comprensione dei precisi fattori scatenanti la candidosi vaginale e per la pianificazione del piano terapeutico più appropriato.

Le donne che sviluppano la candida vaginale per la prima volta devono sottoporsi a un'accurata visita medica, che comprenda, oltre all'osservazione dei sintomi, anche la valutazione della storia clinica.

Quando non è questo il caso, però, dovrebbero sottoporsi ad accertamenti diagnostici, per scoprire il perché dei ripetuti episodi di candida vaginale; tra gli accertamenti diagnostici indicati, figurano: l'analisi del sangue, l'esame delle urine e il tampone vaginale.

In genere, le donne che soffrono ripetutamente di candida vaginale sono persone a rischio (es: malate di diabete), consapevoli del motivo alla base della ricorrenza dell'infezione.

In genere, per la diagnosi di candida vaginale, sono sufficienti un accurato esame obiettivo , durante il quale il medico analizza nei dettagli il quadro sintomatologico, e un'attenta valutazione della storia clinica (o anamnesi ) del paziente. In situazioni particolari, però, può capitare che occorra anche ricorrere all'esecuzione di test di laboratorio , quali l' analisi del sangue , l' esame delle urine e il tampone vaginale .

Come si Cura la Candida Vaginale?

La cura della candida vaginale si fonda innanzitutto sull'impiego di farmaci antimicotici, ossia medicinali dallo specifico potere anti-fungino; in secondo luogo, prevede un'attenzione particolare per l'igiene personale e l'astensione temporanea dall'attività sessuale.

Farmaci Antimicotici per la Candida Vaginale

Attualmente, sul mercato, i farmaci antimicotici sfruttabili in presenza di candida vaginale sono presenti in tre formulazioni: In crema ( antimicotici topici );

); In compressa per uso vaginale ( antimicotici a uso vaginali );

); In compressa per uso orale (antimicotici orali). ANTIMICOTICI TOPICI Gli antimicotici topici per la cura della candida vaginale sono farmaci in forma di crema da spalmare sulle aree genitali coinvolte dall'infezione (vulva e vagina). Tra gli antimicotici topici in uso in presenza di candida vaginale, si segnalano il clotrimazolo, l'econazolo, il fenticonazolo nitrato, il miconazolo e la nistatina. A eccezione della nistatina (che è un antibiotico ad azione antimicotica), clotrimazolo, econazolo, fenticonazolo nitrato e miconazolo appartengono alla categoria dei cosiddetti derivati dell'imidazolo (o derivati imidazolici); i derivati del imidazolo sono farmaci antifungini che esplicano il loro potere distruggendo la membrana cellulare dei funghi. ANTIMICOTICI A USO VAGINALE Gli antimicotici a uso vaginale per la cura della candida vaginale sono farmaci in forma di compressa da inserire nella vagina. Tra gli antimicotici a uso vaginale impiegati in presenza di candida vaginale figurano i già citati clotrimazolo, econazolo, fenticonazolo nitrato, miconazolo e nistatina (sono la versione in compresse a uso vaginale di quelli in crema nominati in precedenza).

Possibili effetti collaterali di clotrimazolo, econazolo e fenticonazolo nitrato (sia a uso topico che vaginale): bruciore locale e irritazione cutanea.

ANTIMICOTICI ORALI Antimicotici orali per la cura della candida vaginale sono farmaci in forma di compressa da ingerire per bocca. Tra gli antimicotici orali in uso in presenza di candida vaginale spiccano il fluconazolo e l'itraconazolo. Fluconazolo e itraconazolo appartengono alla categoria dei triazoli; caratterizzati da un potere anti-fungino più forte dei derivati dell'imidazolo, i triazoli agiscono contro alcuni enzimi che i funghi come Candida albicans utilizzano per riprodursi e sopravvivere (in parole più semplici, distruggono delle molecole essenziali alla riproduzione dei funghi).

Possibili effetti collaterali di fluconazolo e itraconazolo: nausea, dolore addominale, diarrea e flatulenza.

Attenzione all’Igiene Personale

Porre attenzione all'igiene personale rappresenta un tassello fondamentale della cura della candida vaginale.

In tal senso, tra le regole da seguire, si segnalano: Uso di detergenti intimi di buona qualità , in modo da non irritare l'area genitale già sofferente;

, in modo da non irritare l'area genitale già sofferente; Avere l'accortezza, dopo ogni doccia, di asciugare le aree genitali.

Lo sapevi che… In caso di candida vaginale, per mantenere il più possibile all'asciutto le parti intime, i medici consigliano l'uso di mutande larghe e non comprimenti.

Astensione temporanea dall’Attività Sessuale

Nonostante l'uso del preservativo impedisca la trasmissione della candida vaginale, i medici consigliano di evitare i rapporti sessuali con il partner per tutta la durata del trattamento e di riprendere solo a guarigione avvenuta. È da segnalare che il preservativo e il diaframma contraccettivo sono sensibili agli antimicotici topici e agli antimitotici a uso vaginale, dove per sensibili s'intende che potrebbero danneggiarsi; un'eventuale danno a carico di questi metodi di contraccezione potrebbe essere non solo causa di trasmissione della candida vaginale, ma anche di una gravidanza non ricercata.

Cura della Candida Vaginale in Gravidanza