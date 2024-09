La candida passa da sola?

Per approfondire:

Questo articolo intende focalizzarsi in particolar modo proprio sulla candida vaginale e sulla possibilità che questa infezione possa guarire da sola, senza cure particolari.

Anche nota come candidosi , la candida è un' infezione fungina (ovvero una micosi ), causata nella maggior parte dei casi dal fungo Candida albicans , che può interessare varie parti del corpo, tra cui la pelle e le mucose di vagina, bocca e tratto gastrointestinale.

Fattori riconosciuti per alterare il microbiota e favorire la candida vaginale sono:

La candida vaginale insorge a seguito di un' alterazione della flora batterica presente nel corpo umano e/o per colpa di un calo delle difese immunitarie ; Candida albicans, infatti, è un microrganismo opportunista, innocuo fintanto che il cosiddetto microbiota e il sistema immunitario funzionano a dovere.

Passa da sola?

Raramente, la candida vaginale può guarire da sola, senza ricorrere a trattamenti particolari se non ai rimedi sintomatici contro il dolore, il bruciore e il prurito.

La possibilità di una guarigione spontanea è fortemente correlata alle cause dell'infezione: la candida, infatti, può passare da sola quando la condizione che la scatena è autolimitante. L'esempio che meglio rappresenta una simile circostanza è la candida vaginale dovuta ai cambiamenti ormonali del ciclo mestruale: in questi frangenti, il calo fisiologico degli estrogeni nelle settimane che precedono la mestruazione rende il pH vaginale meno ospitale per Candida albicans e ciò favorisce la guarigione spontanea dalla micosi.

Come si può facilmente intuire, l'esempio appena riportato è un caso particolare, una sorta di eccezione.

Nella maggior parte delle circostanze, una guarigione spontanea, senza il ricorso a medicinali specifici, è difficile, se non impossibile.