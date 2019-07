I farmaci antimicotici più impiegati in presenza di candida orale sono il fluconazolo, il clotrimazolo, il miconazolo e la nistatina: il appartiene alla categoria dei triazoli; il secondo e il terzo sono due derivati imidazolici; il quarto, infine, è un antibiotico con proprietà anti-fungo.

Se fluconazolo, clotrimazolo, miconazolo e nistatina sono inefficaci, la terapia farmacologica vira sull'itraconazolo, un altro triazolo, o sull'amfotericina B, un macrolide polienico.

Per quanto concerne la via di somministrazione dei farmaci suddetti, questa varia in base alla gravità dell'infezione: per infezioni lievi-moderate, è per via orale tramite capsule o pastiglie; per infezioni gravi, invece, è per via endovenosa tramite iniezione.