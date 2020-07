Causata dallo stesso agente patogeno che infetta le donna – ossia il fungo Candida albicans – la candida nell'uomo può manifestarsi con balanite (infiammazione del glande), un' eruzione cutanea caratteristica e/o mughetto (la cosiddetta candidosi orale ). La diagnosi di candida nell'uomo è semplice e veloce, in quanto l'infezione in questione produce segni facilmente riconoscibili; tuttavia, in alcuni frangenti, potrebbero servire ulteriori test d'approfondimento, come per esempio le analisi del sangue o delle urine . Il trattamento della candida nell'uomo (così come accade nella donna) si basa sull'utilizzo di farmaci antifungini, tra cui i derivati dell'imidazolo e il fluconazolo .

Cos'è la Candida nell'Uomo?

La candida nell'uomo è la versione maschile dell'infezione fungina provocata dal fungo Candida albicans.

Conosciuta anche come candida maschile, la candida nell'uomo è responsabile di manifestazioni a livello del pene, ma non solo; talvolta, infatti, come avviene per la candida nella donna, può interessare anche la cute e/o la mucosa della bocca (se non addirittura dell'intero tratto orofaringeo).

Alla pari della candida nella donna, la candida nell'uomo non rappresenta, generalmente, una condizione seria e pericolosa per il soggetto colpito.

Contrariamente a ciò che la maggior parte delle persone pensa, la candida non colpisce soltanto le donne, ma anche gli uomini.

Breve richiamo su cos'è la Candida

La candida (o candidosi) è un'infezione fungina (o micosi) provocata dal fungo Candida albicans. Questo fungo è naturalmente presente nel corpo umano; in particolare, ama vivere negli ambienti umidi e caldi, come la bocca, la gola, il tratto gastrointestinale e i genitali (vagina e glande).

Come Candida albicans Causa la Candida

Candida albicans è, in realtà, un fungo generalmente innocuo per l'essere umano, in quanto i cosiddetti "batteri buoni" costituenti la flora batterica e il sistema immunitario provvedono a prevenirne la proliferazione patologica.

Nel momento in cui, però, questi due sistemi di controllo vengono meno, Candida albicans comincia a moltiplicarsi intensamente, dando luogo alla condizione nota come candida o candidosi.