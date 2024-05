Cancro: cos'è, cause e sintomi

Oltre ad aumentare il proprio numero di cellule cancerose, una neoformazione maligna ha la capacità di infiltrare e distruggere le strutture sane vicine. A determinarne la malignità concorre anche il tasso di accrescimento relativamente rapido e la capacità di originare neoformazioni a distanza ( metastasi ) per diffusione ematica o linfatica delle cellule tumorali. Tutto ciò distingue un cancro da un tumore benigno , il quale ha una crescita tendenzialmente lenta e confinata alla sede di origine; va comunque precisato che, con il trascorrere del tempo, alcuni tipi di tumori benigni possono evolvere in neoplasie maligne.

L'abnorme proliferazione di cellule anomale dà origine a una neofarmazione tumorale , cioè ad una massa abnormale di tessuto che non appartiene alla normale architettura dell'organo o del tessuto in cui insorge. La crescita di una neoformazione tumorale crea un danno alle strutture anatomiche entro le quali si sviluppa; a seconda dei casi, tale danno può dipendere dalla distruzione del normale tessuto sano preesistente, con perdita delle relative funzioni, dalla compressione di strutture vicine o dall'ostruzione di visceri cavi .

Crescita cellulare normale e incontrollata

Le cellule cancerose perdono la struttura e la funzione delle cellule del tessuto sano dal quale derivano a causa della loro incapacità di differenziarsi adeguatamente.

Nei tessuti normali, le cellule si riproducono per sopperire alle varie necessità dell'organismo, come la crescita o il rimpiazzo di cellule morte o danneggiate. In tali tessuti, la proliferazione e la differenziazione cellulare sono sottoposte a uno stretto controllo biochimico. Le cellule, infatti, si dividono controllate da vari stimoli di accrescimento e sono dotate di meccanismi di difesa in grado di rallentare i processi di sviluppo, consentendo di riparare eventuali anomalie; nel caso in cui ciò non avvenga, la cellula va incontro a un processo di morte programmata definito apoptosi.

Nel cancro, tutti questi processi di regolazione sono compromessi e le cellule tumorali si riproducono in maniera incontrollata eludendo i meccanismi difensivi di cui sopra. All'origine di questo fenomeno vi sono diverse alterazioni genetiche che, sommandosi l'una all'altra, fanno saltare i meccanismi di controllo già menzionati. Non è quindi sufficiente che risulti difettoso un singolo meccanismo di regolazione, ma occorre che gli errori si sviluppino su più fronti. In particolare, tali alterazioni portano ad un'aberrazione nell'espressione di geni proto-oncogeni.

Un proto-oncogeno è un gene fisiologicamente coinvolto nella regolazione della vita cellulare, che può divenire oncogenetico (acquisendo la capacità di generare una neoplasia) a seguito di mutazioni o di un aumento della sua espressione. Seguendo un processo a più stadi, i proto-oncogeni possono dunque diventare oncogenetici: solo a questo punto si svilupperà il cancro. I geni oncogenetici sono infatti in grado di sovraesprimere o sottoesprimere proteine che regolano alcuni processi biochimici di accrescimento, causando una crescita cellulare preferenziale e accelerata.

Nel medesimo modo, un cancro può derivare anche dall'inibizione dei geni soppressori di tumore; questi geni, detti oncosoppressori, codificano per proteine che proteggono la cellula dall'accumulo di mutazioni potenzialmente tumorali.

Una volta innescata, la crescita cellulare incontrollata può determinare l'invasione dei tessuti circostanti e, spesso, anche l'invasione di tessuti che si trovano lontani dal sito di origine (attraverso la disseminazione sanguigna o linfatica delle cellule tumorali); tale fenomeno prende il nome di metastasi. Come anticipato, tutte queste caratteristiche sono tipiche di un cancro (o tumore maligno o neoplasia maligna); nel tumore benigno, invece, le cellule mantengono sostanzialmente la stessa struttura e funzione delle cellule normali del tessuto dal quale provengono. Inoltre, nonostante anch'esso proliferi in maniera autonoma, un tumore benigno si espande senza penetrare i tessuti circostanti e non va incontro a metastasi.