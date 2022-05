Non tutti lo sanno, ma la qualità del sonno è legata anche alle caratteristiche dell'ambiente in cui si riposa: se la camera da letto risponde a certi criteri è meno probabile incappare nei disturbi del sonno , mentre se non lo fa aumenta il rischio di avere nottate agitate. Ecco perché, se si vogliono avere maggiori chance di riposare bene e a sufficienza, è importante rendere la stanza da letto una sorta di "santuario del sonno ". Vediamo come creare la camera da letto ideale per un buon sonno .

Molti pensano che non valga la pena dedicare troppe attenzioni alla camera da letto perché si tratta del luogo in cui si dorme e basta, ma in realtà bisognerebbe tenere presente che costituisce l'ambiente in cui si spende almeno 1/3 della propria giornata e in cui si fa una delle attività più importanti per la salute e il benessere generale ( dormire ): sarebbe, dunque, fondamentale curarlo al meglio. Se la stanza è troppo calda, luminosa, umida e disordinata può impedire alla persona di riposare bene, con conseguenze negative a tutto tondo: meglio, dunque, non rischiare e creare le giuste condizioni per un buon sonno.

Attenzione alla biancheria

La camera da letto ideale per un buon sonno dovrebbe avere anche altri requisiti. Innanzitutto, una biancheria consona: se lenzuola, coperte, cuscini e materasso sono vecchi, logori, ruvidi e/o in un cattivo stato possono contrastare il comfort e il mantenimento di una temperatura corretta, ostacolando il riposo. Non serve comprare biancheria costosa, l'importante è che permetta di sentirsi bene e a proprio agio; meglio comunque puntare sui tessuti naturali, come cotone, seta, bambù o lino. In tutti i casi, lavare con una certa frequenza lenzuola e federe, per sentirsi sempre freschi e comodi. Per quanto riguarda il cuscino, tenere presente che un buon modello dovrebbe sostenere la curva del collo per mantenere la colonna vertebrale allineata durante il sonno. La scelta andrebbe fatta anche in relazione alla posizione in cui si dorme normalmente: chi sta sdraiato sul fianco potrebbe essere più comodo con cuscini rigidi e pieni, mentre chi dorme a pancia in giù potrebbe essere più comodo con cuscini sottili e morbidi e chi dorme sulla schiena con cuscini medi. Anche il materasso dovrebbe avere una durezza media; inoltre secondo il Better Sleep Council, è consigliabile sostituirlo ogni 7 anni, anche se alcuni modelli di qualità superiore potrebbero durare un po' più a lungo.