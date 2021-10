Cosa succede al corpo umano con il cambio dell’ora?

Anche se si tratta solo di far slittare le lancette dell'orologio indietro di un'ora e il cambiamento può sembrare minimo, il corpo ma soprattutto la mente e la sfera dell'emotività non restano indifferenti al fenomeno .

Cosa avviene quando cambia l’ora

Quando cambia l'ora anche i ritmi circadiani di ognuno mutano e questo può influenzare l'umore. Gli effetti collaterali più comuni di tale fenomeno sono un leggero calo dei livelli di energia, sbalzi d'umore senza motivo apparente e cambiamenti nel sonno.

Alcuni soggetti avvertono anche difficoltà di concentrazione e questo può portare a una diminuzione delle prestazioni intellettive e di conseguenza ad essere meno efficienti sul posto di lavoro o nello studio.

In caso di persone che normalmente soffrono di disturbi d'ansia o dell'umore, i sintomi possono aggravarsi ulteriormente i giorni a ridosso del cambio dell'ora.

Cause

Gli effetti negativi del cambio dell'ora dipendono da fattori indipendenti dalla volontà umana e ai quali ognuno, a seconda della sensibilità, del momento e dello stato psicofisico in cui si trova, può reagire in modo differente.

La principale causa è da ritrovare nel fatto che le ore di buio aumentino. Molte persone escono di casa quando il sole non è ancora sorto, costringendo il corpo e la mente ad attivarsi senza luce. Questo comporta un grande sforzo, che aumenta ancora di più se si esce dal lavoro quando è già buio una seconda volta e di fatto si sono perse interamente le ore di sole.

Come i fattori climatici e ambientali influenzano la psiche

Il cambio dell'ora non è l'unico evento in grado di incidere sulla psiche.

In generale, infatti, tutti i cambiamenti climatici e ambientali influenzano in modo più o meno evidente l'area emotiva e motivazionale dell'essere umano e hanno una ripercussione diretta sulla routine quotidiana e sulle decisioni che si prendono, come vedere o no gli amici, fare sport o andare a dormire prima perché non c'è luce.