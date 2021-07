Cambiare Cuscino: Quando Farlo e Perché Fa Bene

La pelle e i capelli perdono ed eliminano costantemente oli che finiscono inevitabilmente sul cuscino che li assorbe. I cuscini raccolgono queste cellule morte e gli oli della pelle, insieme a tutti i prodotti che in genere si aggiungono per la loro cura, come creme e sieri. Saliva e sudore, inoltre, possono essere assorbiti dal cuscino. La combinazione di oli, cellule morte della pelle, saliva e sudore è un terreno fertile per i batteri, che può causare problemi come pori ostruiti, brufoli e persino cisti. Un modo per mantenere la pelle sana durante il sonno è utilizzare tessuti per federe naturali e traspiranti come cotone o lino, i più indicati per la pelle soggetta all'acne o sensibile, perché riducono la sudorazione notturna. Anche se lavare i cuscini in acqua calda ridurrà al minimo la crescita dei batteri e aiuterà a mantenere la pelle pulita, i cuscini necessitano di essere cambiati dopo circa due anni.